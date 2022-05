El Salvador-Panamá: Nuevo ensayo para dejar otro rostro 

La selección nacional tiene un nuevo desafío este domingo cuando enfrente a Panamá en el segundo amistoso de estos días. La misión del cuerpo técnico es mejorar la pobre imagen del pasado duelo ante Guatemala (derrota 4-0) y ver algunos elementos que pueden ser tomados en cuenta más adelante.

Aún resuena esa goleada ante los chapines. Por ello, todo el plantel está con las obligación de hacer un mejor partido tomando en cuenta que hay nuevos elementos que piden espacio de cara a la próxima Liga de Naciones de CONCACAF. El resultado de este domingo puede ser un punto de inflexión para encarar lo que venga con un mejor rostro, o mantener la estela de malos resultados desde la última ventana eliminatoria.

Para este partido, el seleccionador nacional, Hugo Pérez, confirmó a Grupo LPG que por decisión técnica regresó a Kevin Melara, lateral izquierdo de Águila, a Jaime Ortiz, volante ofensivo de Firpo y a Rómulo Villalobos, defensor central de Municipal Limeño para que se incorporen a sus equipo y puedan jugar el resto de jornadas que quedan para finalizar las vueltas de clasificación.

"Estaremos cortos de jugadores para enfrentar el domingo a Panamá. Por el momento solo cuento con 16 jugadores y con el que he convocado serían 17, al final contaremos solo con 19 jugadores ya que en Carolina del Norte nos estarán esperando los dos Nelson (Flores Blanco y Martínez) ya que ambos juegan en el mismo equipo. No contaremos con Walmer Martínez ya que no le he convocado para este partido y sobre Diego Barahona ya está acá con nosotros trabajando con el grupo”, aseguró Pérez.

Los nacionales buscarán la victoria y mejorar en su juego colectivo. El partido está programado para este domingo a las 2:00 de la tarde en el estadio WakeMed Soccer Park

"Con el resultado (del domingo) lo que la gente piensa es que perdimos contra Guatemala y jugando mal y tienen toda la razón. Dejamos nuestro fútbol por los suelos", aseguró el seleccionador Hugo Pérez. "La responsabilidad de ayer es mía, yo necesito seguir trabajando y ponerle cara a esto. Yo sabía que esto iba a pasar, hay que seguir trabajando", agregó.

Por su parte, Panamá sigue también en preparación para encarar el próximo campeonato de la región luego de quedar fuera del Mundial de Catar 2022. El entrenador Thomas Cristiansen tuvo que hacer modificaciones en su convocatoria inicial ya que algunos equipos de la liga local como Tauro y Plaza Amador se negaron a prestar a sus jugadores para el amistoso debido a compromisos del campeonato local.