Mexico-El Salvador: EN DIRECTO

La selección de El Salvador pondrá punto y final a su participación en las eliminatorias mundialistas rumbo a Catar 2022, sin ninguna posibilidad de clasificar al torneo internacional.



Para cerrar su participación, el cuadro cuscatleco se enfrentará ante la selección de México en el estadio Azteca, un recinto en el que la “Azul” jamás ha sacado un triunfo.



El panorama es lo opuesto para el “Tri”, ya que la escuadra azteca se encuentra al borde de sellar su boleto para la cita mundialista. Por el momento están ubicados en el tercer puesto de la tabla con 25 puntos, tres unidades más que Costa Rica, por lo que un empate sería suficiente para clasificar de manera directa a la Copa del Mundo.



A pesar que las opciones de clasificar son nulas para los salvadoreños, el director técnico del conjunto centroamericano, Hugo Pérez, aseguró que su equipo saldrá a competir ante los mexicanos, para cerrar de manera responsable la eliminatoria.



"Va ser un partido de una índole diferente, aún así nosotros hemos hablado con los jugadores para que mañana (día del partido) seamos responsables de poder ir y competir bien contra México", dijo Hugo Pérez en su llegada a tierras mexicanas.



A El Salvador no le ha ido bien históricamente en el estadio Azteca. La última vez que salvadoreños y mexicanos se vieron las caras en el Coloso de Santa Úrsula fue el 13 de noviembre de 2015, en el primer partido de la cuadrangular rumbo al mundial de Rusia 2018.



A ese partido, el cuadro cuscatleco llegó con múltiples problemas que involucraron la falta de preparación, cambios constantes de entrenadores, exclusión de jugadores por reclamar mejores condiciones para la concentración y la apertura de un expediente disciplinario a otros, además de que hizo su aparición una delegación de jugadores con poca experiencia con la selección mayor.



El duelo acabó con un marcador de 3-0 a favor de los locales, en un partido que estuvo desequilibrado desde el principio.



Y aunque el ambiente en la selección es distinto, comparado a lo que se vivía en 2015, el equipo dirigido por Hugo Pérez ya sabe qué es perder ante el combinado mexicano.



Bajo el mando de Pérez, El Salvador se ha enfrentado en dos ocasiones ante México. La primera vez fue en Copa Oro, en un duelo que acabó con una victoria de los norteamericanos por la mínima. El segundo duelo fue en las actuales eliminatorias mundialistas. En esa ocasión la Azul recibió en casa al Tri y los visitantes obtuvieron el triunfo por 0-2.



Aún así, en México no se confían y quieren el pase a la Copa del Mundo sin ningún tipo de sorpresa.



“Tranquilidad no hay. En el fútbol, cuando tienes tranquilidad no es bueno, Tenemos que seguir por la misma forma y pensar que no conseguimos el pasaje al Mundial. Nos falta un paso”, dijo el asistente de Martino, Jorge Theiler luego de vencer 1-0 a Honduras el domingo pasado. “Dimos un paso importante, pero nos falta el definitivo”.

✍️| Alineación titular que envía el profesor Hugo Pérez para el juego ante @miseleccionmx ����#ElSalvador����#SelectaMayor pic.twitter.com/3i9W7IkTke — La Selecta (@LaSelecta_SLV) March 31, 2022