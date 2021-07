El Salvador-México: AuronPlay deseó suerte y dio su "bendición" a la selección

La selección mayor de fútbol de El Salvador se enfrenta esta noche a México en un partido que definirá el liderato del grupo A de la Copa Oro y a pocas horas del juego ante el favorito de la Concacaf, el famoso streamer español AuronPlay deseó suerte y dio su "bendición" a la azul y blanco.

A través de una de sus transmisiones en Twitch, plataforma que permite hacer preguntas en directo, AuronPlay complació a uno de sus seguidores quien le solicitó una bendición a la selección cuscatleca.

"Mucha suerte, In nómine Patris et Fílli et Spíritus Sancti. Grande", comentó Auronplay.

AURONPLAY BENDICE A LA SELECTA



El Salvador suma dos victorias consecutivas en el grupo A tras vencer a Guatemala y a Trinidad y Tobago por lo que un empate le bastaría para quedarse en el primer lugar.

Por su parte México es segundo con cuatro enteros y llega al tercer partido con la necesidad de sumar al menos un punto para avanzar o que Trinidad y Tobago no sume ante Guatemala.

AuronPlay también instó a los futbolistas a vacunarse contra el covid-19 y recalcó que él ya recibió la respectiva dosis y está bien.

El 27 de mayo del presente año, Auronplay, le mandó las mejores vibras al FAS, que este domingo juega la final ante el Alianza en el encuentro cumbre del Clausura 2021.