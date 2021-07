El Salvador: Las claves de la "metodología" Pérez en la selección 

En el programa radial de El Gráfico, el Güiri Güiri al Aire, Gerson Pérez, miembro del staff técnico de la selección de El Salvador habló sobre la metodología que ocupan en los jugadores cuscatlecos que hasta la fecha ha dado buenas impresiones desde la perspectiva deportiva.

Pérez no quiso exaltar mucho el papel del cuerpo técnico y dio todos los créditos a los jugadores luego de que en sus primeros seis partidos oficiales se obtuvieron seis victorias con la portería a cero.

"Es un momento bonito para los jugadores, siempre lo digo, los jugadores son los protagonistas, ellos han hecho todo este cambio, ellos son los que han sacado los resultados, los que han estado trabajando los tres turnos, ellos son los que no están con su familia, ellos son los que están poniendo el sacrificio y me alegra que nos haya salido bien todo a nosotros pero siempre consciente que el mérito es de los jugadores", dijo Gersón Pérez a la mesa más redonda.

El Salvador ha ganado todos los partidos oficiales desde la llegada de Hugo Pérez al banquillo. En total son seis victorias al hilo. Foto FESFUT

"SON FUERTES CON EL BALÓN"

Según el también hijo de Hugo Pérez, la base central de su metodología en la selección de El Salvador es que el jugador tenga la pelota y su argumento es que el futbolista cuscatleco es dotado técnicamente.

"El jugador nuestro es técnico y lo que nosotros hemos querido darle a ellos, queremos que crean que con la pelota somos fuertes, y eso para mí lo más importante, sé que nosotros venimos de una escuela diferente aquí en Estados Unidos pero yo estoy seguro y quiero poner esto en una perspectiva diferente pero Estados Unidos al principio nos cuesta, y El Salvador tenemos de esos, y tenemos para jugar con pelota, les hemos dicho que sean valientes, que se arriesguen, que no se preocupen del error y eso creo que los sueltan", puntualizó el también videoanalista.

LA IMPORTANCIA DE LA TECNOLOGÍA

Según estimó Gerson Pérez, sí se ocupa el video análisis para estudiar a los rivales, pero es algo normal en las selecciones. Aseguró que dicha herramienta se ocupa para priorizar ideas que se desean implementar durante los partidos.

"Usamos cosas, no tanto cosas que no usan nadie más, pero grabamos los partidos, le enseñamos al rival, podemos bajar los últimos cinco o seis partidos de cada selección, ver lo que están haciendo, sus patrones de tendencia y a nuestro jugador no hay que darle mucha información, porque ellos tienen que salir a jugar, como CT escogemos dos o tres cosas que queremos hacer en un partido y ver si se puede buscar espacios que ellos están dejando", dijo.

El Salvador es líder del grupo A tras las primeras dos fechas de la Copa Oro. El domingo enfrentará a México por el liderato del grupo. Foto GoldCup

Agregó: "No somos nosotros, el jugador toma decisiones en tiempo real y lo único que pasa en el partido es de ellos, nosotros solo podemos darle un poco de las herramientas y ellos tienen que ejecutar eso, por eso siempre digo que todo el crédito es del jugador, nosotros no dibujamos nada, Jairo hizo esa vuelta e hizo ese gol porque es Jairo Henríquez y es un jugador de nivel alto", puntualizó.