El Salvador-Jamaica: duelo clave para seguir soñando con Catar 2022

Este viernes, la selección de El Salvador jugará ante su similar de Jamaica en la séptima jornada de las eliminatorias mundialistas rumbo a Catar 2022, siendo el último partido de la primera vuelta del proceso de clasificación.



Ambas escuadras están igualadas en puntos en la tabla de posiciones, con cinco unidades para cada equipo; sin embargo, los caribeños se encuentran un puesto por encima de los centroamericanos. Un gol es lo que coloca a los jamaicanos en el sexto lugar, y a los salvadoreños en el séptimo.



El equipo dirigido por Hugo Pérez necesita conseguir quedarse con los tres puntos en casa, porque de no obtener la victoria, el sueño mundialista podría complicarse en la segunda vuelta.



Los jugadores de la selección están conscientes del panorama que afronta el combinado nacional, y están dispuestos a salir a ganar.



“Todos conocemos los que nos jugamos en estos partidos. Es importante sumar de a tres, si lo hacemos estaremos en la pelea nuevamente, para eso estamos trabajando”, comentó el defensa Ronald Rodríguez, quien vuelve a la selección tras sufrir una lesión que lo aparto de la ventana de octubre.



"Queremos aprovechar nuestra casa y no perder puntos acá", agregó Danny Ríos, quien podría debutar en un duelo oficial con la selección mayor.



Esta será la quinta vez que los Reggae Boyz visiten el estadio Cuscatlán en eliminatorias mundialistas, y la serie está muy pareja en este tipo de partidos.



En procesos de clasificación a la Copa del Mundo, jamaicanos y salvadoreños se han visto las caras en ocho ocasiones y ambos equipos han obtenido tres triunfos cada uno, y han empatado en dos ocasiones.



El Salvador no pierde ante Jamaica en todas las competiciones desde 2017. Se han visto las caras en tres ocasiones, empatando dos veces y ganando en una ocasión, esta victoria fue en 2019 en el estadio Cuscatlán en un partido correspondiente a la Liga de Naciones de CONCACAF. El encuentro terminó con un marcador de 2-0 a favor de los locales.

Seamos responsables y acatemos las medidas, el partido lo ganamos en la cancha⚽#LaSelecta nos necesita ��⚪#ElSalvador #TodosJuntos pic.twitter.com/Z9ieKLCddp — La Selecta (@LaSelecta_SLV) November 10, 2021



Jamaica llega a este partido con confianza, en el encuentro previo vencieron a Honduras en San Pedro Sula, y van a querer otro triunfo de manera consecutiva. El director técnico de los caribeños, Theodore Withmore, convocó para los duelos de noviembre a Michail Antonio y a Leon Bailey, dos atacantes que figuran en la Premier League de Inglaterra, incluso Antonio es el máximo goleador histórico de su club, el West Ham United, en la máxima categoría del fútbol inglés.



“Cada juego es una final y lo enfrentamos como tal. No diría que será espectacular, pero esperamos hacer un buen encuentro porque a eso es a lo que venimos”, comentó Withmore.



Los salvadoreños, por su parte, apuestan a nuevos rostros en la selección, entre los que destaca el llamado de Ronald Arévalo y Danny Ríos a un duelo oficial, así como el regreso de Kevin Santamaría a la Azul tras seis años sin ser llamado.



También vuelven de lesión los centrales Ronald Rodríguez y Eriq Zavaleta, aunque este último está pendiente de una evaluación de los médicos de la selección para determinar si podrá jugar el viernes, según comentó el auxiliar técnico Juan Carlos Serrano.