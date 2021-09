El Salvador-Guatemala: Con nuevos rostros

Es un partido atípico el de la selección nacional el amistoso ante Guatemala. No es fecha FIFA y el combinado chapín mandó a su equipo sub-23 para encarar dicho compromiso, aspectos que fueron tomados en cuenta para la nómina presentada por el cuerpo técnico.

Además, el Alianza tuvo el juego entre semana por la Liga CONCACAF lo que pone en duda la participación de estos jugadores en el fogueo. Sea como sea, el cuerpo técnico comandado por Hugo Pérez busca el lado positivo y una de ellas es la posibilidad de ver jugadores nuevos que puedan ser tomados en cuenta en las próximas eliminatorias.

De esta manera es que jugadores como Ronny Arévalo y Christian Sorto son novedades, al igual que el defensor del Chalatenango, Raúl Cruz, entre otros elementos. "A Christian Sorto lo trajimos para la sub-23 también y jugó amistosos contra equipos de la liga nacional, nos ha gustado su rendimiento que ha tenido recientemente y está participando en los goles del equipo. Lo traemos y la gente debe entender que no se trata solo del delantero sino del funcionamiento del equipo y el ataque en general", dijo el director deportivo de la selección, Diego Henríquez.

De acuerdo con el entrenador Hugo Pérez, este partido tuvo sus inconvenientes porque "supe del amistoso ante Guatemala hace poco y el problema que tuvimos fue que no teníamos los jugadores para ese juego simplemente porque no es fecha FIFA y no contaríamos con muchos de los foráneos".

Sin embargo, ve el lado positivo. "Me servirá el juego, viene Raúl Cruz del Chalatenango, no lo he visto y lo quiero probar porque deseo tener otra opción en la defensa derecha, también a Rómulo (Villalobos) tras la lesión de Ronald, quiero verlo como central o como lateral, lo mismo que a los jóvenes, quiero darles minutos, tanto a Harold (Osorio) como será importante ver a Christian (Martínez) a quien lo prestó su club y ambos jugadores podría ser parte de la nómina para los juegos de octubre".

Será la tercera ocasión en este año que la selección cuscatleca enfrente a los chapines. El primero fue en un amistoso que finalizó 0-0 en Estados Unidos el cual fue el inicio de la preparación de cara a la Copa Oro. Ya en la justa regional, la Azul se impuso por 2-0 a los chapines en la fase de grupos.

La selección cuscatleca se alista para encarar la triple fecha eliminatoria de octubre en la octagonal donde recibirá a Panamá, visitará a Costa Rica y nuevamente jugará en el estadio Cuscatlán ante México.

Oportunidad

Por su parte, el seleccionador chapín, Rafael Loredo, expuso que "tomamos este partido con toda la seriedad y el compromiso. Hay muchas ganas de hacer un buen partido y esto nos servirá mucho para las futuras competiciones. Es un grupo muy bueno y confiamos en hacer un buen papel".

Mientras que el centrocampista Marco Domínguez expuso: "Es un partido importante para todos los jóvenes y queremos aprovecharlo. Esto nos ayudará a crecer y encarar lo que viene".