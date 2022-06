El Salvador-Estados Unidos: ¿Qué le espera a la Azul en Liga de Naciones?

La selección de El Salvador tendrá que afrontar su último compromiso de fecha FIFA, previo al parón que durará hasta septiembre. El combinado nacional recibirá en el estadio Cuscatlán a su similar de los Estados Unidos.

La noche del martes será la velada en la que la escuadra centroamericana afrontará su tercer compromiso en la Liga de Naciones de la CONCACAF.

����l Concluimos el entreno de este día. Mañana vamos al @ecuscatlan para nuestro compromiso de @CNationsLeague ante @USMNT pic.twitter.com/Sb8uhbnykX — La Selecta (@LaSelecta_SLV) June 12, 2022

Si bien, la selección de El Salvador se encuentra líder del grupo D con cuatro puntos y sin conocer la derrota en los dos partidos que ha disputado, la sigue de cerca la selección de Estados Unidos. Los norteamericanos llevan tres puntos, pero solamente han disputado un juego.

El equipo dirigido por el técnico Hugo Pérez viene de obtener un empate ante Granada, en un partido en el que el cuadro nacional no demostró su mejor versión y sufrió para conseguir un tanto en los últimos minutos que le dio el empate ante los granadinos.

Por su parte, los norteamericanos golearon a la selección de Granada con un contundente marcador de 5-0 en condición de local.

Aunque el objetivo de la escuadra cuscatleca no era finalizar primera de grupo, sino conseguir el boleto a la Copa Oro que se disputará el próximo año, y ya lo obtuvo, debido a que los granadinos solamente tienen la posibilidad matemática de sumar tres puntos en su partido pendiente ante los estadounidenses, lo que también significa que El Salvador aseguró su puesto en la Liga A en la próxima edición de la Liga de Naciones.

Lo que queda en juego entre salvadoreños y norteamericanos es conseguir la clasificación a la Final Four, instancia de eliminación directa que permite pelear a cuatro selecciones por el trofeo de la Liga de Naciones.

Los estadounidenses son los actuales campeones del certamen, y no van a querer dejar escapar la oportunidad de defender con éxito su corona.

We finish the summer slate in San Salvador.#USMNT x @BioSteelSports — USMNT (@USMNT) June 13, 2022

Mientras que los salvadoreños quieren cambiar la imagen que brindaron en sus últimos partidos. El director técnico Hugo Pérez indicó que su equipo y él están conscientes de lo demostrado ante Granada, y que han hecho una autocrítica sobre el rendimiento de juego.

“Nosotros no jugamos bien y yo no voy a esconder eso. Ellos saben y ya vimos el video, somos autocríticos y hay cosas que a mí me gustaron. Los jugadores son responsables y saben que no jugamos bien el martes”, comentó Pérez.

Para el compromiso ante los norteamericanos, el timonel de la azul y blanco no descarta que hayan cambios en el once titular que salte al terreno de juego del Cuscatlán.

“Probablemente sí habrá cambios", dijo el estratega nacional. Agregó que todavía hay tiempo pero que buscará entre sus piezas a los que mejor se encuentren para un rival que no perdonará. "Faltan tres días para ese partido y ahorita lo estamos analizando sobre quienes pueden entrar y no lo sabremos hasta el día del partido”, señaló el entrenador luego de la práctica del sábado.

La selección de Estados Unidos viene al país con un plantel en el que cuenta con una mezcla de jugadores con rodaje en el equipo mayor, así como futbolistas que esperan demostrar su valor para estar en la nómina final que viajará al mundial de Catar.

Entre los jugadores que vienen destaca el extremo del Chelsea Christian Pulisic, quien no pudo jugar en el Cuscatlán en la octagonal.

La última vez que los salvadoreños y los estadounidenses se vieron las caras fue en enero de este año, en la octagonal rumbo a Catar 2022. En esa ocasión los norteamericanos vencieron en casa por la mínima.

El último juego disputado en el Cuscatlán se realizó en septiembre del año pasado, también como parte de la octagonal. Ese partido acabó en empate sin goles.