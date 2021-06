El Salvador: El uno por uno de la selección ante San Cristóbal y Nieves

El Salvador derrotó 2-0 a San Cristóbal y Nieves en el partido donde selló el boleto para estar en la octogonal final de la CONCACAF rumbo al Mundial de Catar 2022. En conclusión el equipo de Hugo Pérez jugó bien, pero desperdició muchas oportunidades de cara al arco rival.

El Salvador clasificó a la octogonal final de la CONCACAF rumbo al Mundial de Catar 2022 tras ganar por 2-0 a San Cristóbal y Nieves en el estadio Cuscatlán este martes 15 de junio del 2021. Foto Carlos Cárdenas, El Gráfico

Mario González: El guardameta mostró solidez bajo los tres palos y evitó los tantos del equipo caribeño. Aportó confianza.

Alex Larín: Muy bueno en ataque pero en defensa no estuvo atinado, la mayoría de ataques del rival llegaron por su banda.



Ronald Rodríguez: Un poco lento en algunas ocasiones, pero fue el mejor de los cuatro defensas. Vio la amarilla en la segunda parte.



Eriq Zavaleta: En un par de ocasiones estuvo desconcentrado, pero sus errores no pasaron a más. Buen partido en líneas generales.

#PorElPase | ¡FINAL DEL PARTIDO! Se cumplió el objetivo: El Salvador clasifica a la octogonal final de la CONCACAF rumbo al Mundial de Catar 2022.



— EL GRÁFICO (@elgraficionado) June 16, 2021

Bryan Tamacas: Muy activo en ataque, se complementó bien con Joshua Pérez. En defensa no fue muy exigido. Salió al 82' por Alexis Renderos.



Isaac Portillo: Volvió al once titular y estuvo muy activo en la medular. No fue muy exigido en el encuentro.



Darwin Cerén: Gran partido en el medio campo. Creó ocasiones de peligro por la banda derecha y entre líneas.



Marvin Monterroza: Participó mucho en ataque, se complementó bien con Jairo Henríquez y Alex Larín, incluso probó de larga distancia.



Joshua Pérez: El mejor del partido. Desequilibró por su banda, fue un peligro constante para el rival y anotó el primer gol del partido.

Marvin Monterroza de El Salvador es marcado por Gerard Williams de San Cristobal y Nieves durante el partido en el estadio Cuscatlan. Foto: Carlos Cárdenas



Jairo Henríquez: Muy activo por el sector de la izquierda. Fue el autor de la asistencia a Joshua Pérez con un buen centro.



David Rugamas: Terminó su racha goleadora. No estuvo muy fino en ataque. Fue sustituido al inicio del segundo tiempo.

#PorElPase | Así fue el fallo de Nelson Bonilla desde el punto penal.



— EL GRÁFICO (@elgraficionado) June 16, 2021





Nelson Bonilla: Entró al inicio del segundo tiempo. Falló un penal y el portero rival le atajó una oportunidad clara.



Gerson Mayén: Falló tres ocasiones de gol, pero hizo el segundo tanto del partido al 87'. Entró revulsivo.



Miguel Lemus: Debut en la era de Hugo Pérez. Participó en algunas jugadas de ataque de la selección, incluyendo una que falló Mayén