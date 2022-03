El Salvador, EEUU y México "pelean" por Nathan Ordaz

El pasado domingo por la noche, México anunció la convocatoria para el tercer ciclo de trabajo de la selección sub-20 con varias novedades pero entre todas sobresale el llamado de Nathan Ordaz, la joven promesa del LAFC Academy de la MLS y que también ha estado en la mira de otras selecciones en el último año.

Porque además de ser parte de la convocatoria de Estados Unidos hace una semanas, Ordaz también ha estado en la mira de El Salvador. De hecho el jugador estuvo el pasado mes de enero en el país y trabajó ya de la mano de Hugo Pérez, que presentó su proyecto a la joven promesa por la que ahora, además de Estados Unidos, México también entra en la contienda.

A principios de marzo, en una entrevista a EL GRÁFICO TV, el técnico Hugo Pérez mencionó que Nathan Ordaz es uno de los jugadores que le interesa para formar parte del proyecto de cara al proceso rumbo a la Copa del Mundo de 2026. De igual forma, el técnico de la selección sub-20, Gerson Pérez, ha trabajado con la idea de incluirlo en el próximo proceso.

"Habrá jóvenes en la siguiente convocatoria. Me interesa mucho Ordaz y otro jugador de la sub 20 sobre la banda izquierda. Me gusta que los jóvenes entrenen con la mayor", dijo el técnico de la selección mayor a principios de mes.

En febrero Ordaz pidió no ser convocado por el técnico Gerson Pérez para poder continuar su preparación con el LAFC, sin embargo si atendió el campamento con Estados Unidos y ahora con la selección mexicana ¿Qué decisión tomará el jugador de 17 años?