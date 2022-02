El Salvador-Canadá: a confirmar el buen momento en el Cuscatlán

La victoria del pasado domingo de la selección de El Salvador ante Honduras es una inyección anímica para encarar la parte final de las eliminatorias con opciones de pelear por un cupo a Catar 2022. Este miércoles, cuando la azul reciba a Canadá, la consigna es ganar para seguir con las posibilidades "hasta que los números digan lo contrario", según determinó Hugo Pérez, seleccionador.

La escuadra cuscatleca viene de disputar dos partidos en esta ventana eliminatoria de inicios de año con una derrota ante Estados Unidos (1-0) y la citada victoria frente a los catrachos (0-2), ambas como visitantes, en el que ha mostrado un rendimiento destacable y la premisa es manterse así. Un triunfo ante Canadá y una derrota de Panamá y Costa Rica mete a los salvadoreños en la pelea de cara a la última ventana de marzo.

Para el seleccionador Hugo Pérez, el triunfo ante Honduras genera optimismo. "La victoria nos da aliento para pelear. Matemáticamente no estamos fuera y vamos paso a paso. Se viene un partido importante en casa y hay que buscar ganar", mencionó tras el duelo en San Pedro Sula.

Para este compromiso ante los de la hoja de maple, la azul no podrá contar con Bryan Landaverde, quien ha destacado en estos dos compromisos siendo incluido además en el 11 de la jornada de parte de CONCACAF en ambas fechas. Sus dos amonestaciones le acarrean una suspensión que debe pagar ante Canadá.

En el caso de Marvin Monterroza sigue en duda por el tema de COVID-19 mientras que de Honduras salió con molestias Narciso Orellana, aunque se prevé que pueda ver actividad. Otra de las interrogantes es sobre el parado táctico que mandará Pérez debido a que en suelo catracho cambió a una línea de tres zagueros y dos delanteros (Nelson Bonilla y Christian Gil).

La selección nacional encara su sexto partido en el estadio Cuscatlán con un rendimiento de una victoria, tres empates y una derrota en sus duelos anteriores por la octagonal.

Rival de cuidado

Por su parte, Canadá llega al Cuscatlán en calidad de líder el único invicto en la octagonal. Vienen de derrotar a Honduras (0-2) y Estados Unidos (1-0) por lo que con 22 puntos en la alforja tienen pie y medio en Catar.

De ganar este miércoles dará un paso importante cuando falten tres partidos en la eliminatoria. "Aún no estamos clasificados. Eso fue lo primero que dije cuando nos reunimos al terminar el partido, esto todavía no ha terminado", dijo el seleccionador canadiense John Herdman, tras la victoria ante Estados Unidos para bajarle euforia y reconocer que aún no se ha logrado el objetivo.

Previo al juego ante El Salvador, el timonel agregó: "Hasta que los puntos no estén en la bolsa, no dejaré que pensemos en los números (para clasificar); literalmente, no permitiré que los chicos miren la tabla de posiciones". Canadá encara este choque con notables ausencias, la más notoria es la de Alphonso Davies (del Bayern Múnich), así como Stephen Eustáquio y Samuel Piette.