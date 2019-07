El "Rey" David argentino reforzará el ataque de Sonsonate

El Sonsonate ya tiene el sustituto del panameño Armando Polo en el ataque del equipo: Se trata del atacante de origen argentino David Boquín, quien jugará para la escuadra cocotera los próximos dos torneos cortos.



El jugador sudamericano es conocido en su natal Buenos Aires como el "Rey"David y llega recomendado por el mismo entrenador del Sonsonate Rubén Da Silva. El Gráfico tuvo una pequeña platica con el argentino sobre sus expectativas de su primera experiencia en el fútbol salvadoreño.



"Llegué ayer a El Salvador, no pude hacer fútbol con el equipo, me estoy adaptando al clima, El Salvador es muy caliente, me estoy adaptando al calor y conociendo al grupo", dijo Boquín.



Boquín afirmó que viene al Sonsonate con la mentalidad de cambiar la historia de los últimos torneo en donde club estuvo peleando en los últimos lugares. Boquín quiere que el cuadro occidental sea protagonista en el máximo circuito del fútbol nacional.



"El año pasado no nos fue bien (hablando del Sonsonate), este año tenemos buenas expectativas y ojalá tengamos bien arriba al cuadro Sonsonate. El objetivo es llevarlo bien arriba y por qué no, hacerlo campeón".



David Boquín se describe como un jugador que busca crear la opciones en la delantera, no es mucho de área: "No soy mucho de área, me gusta crear las opciones fuera del área y cerrar las jugadas con gol", concluyó.

ASÍ JUEGA DAVID BOQUÍN: