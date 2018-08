El Real Madrid ya no irá por Eden Hazard

Ya hay negociaciones abiertas entre el Real Madrid y el Chelsea por hacerse con los servicios del guardameta belga Thibaut Cortois pero también interesa un jugador más del equipo londinense.

Y no es Hazard. El Real Madrid no está dispuesto a pagar sumas exageradas por el fichaje de un jugador. Según el periódico The Sun: "Hazard se caería de la lista entre otros motivos por el elevado precio que el equipo inglés le ha puesto, alrededor de unos 200 millones de euros. El que entraría ahora en la operación es el brasileño del Chelsea que también ha disputado el Mundial, Willian".

El Barcelona optó por no fichar al brasileño y desvió su mirada a Malcom, a quién presentó la semana pasada. Tras el rotundo no, el Madrid estaría dispuesto a hacerse con los servicios del volante internacionalen una operación que costaría unos 100 millones de euros y que implicaría llevar también a Cortois.