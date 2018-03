El Real Madrid venció al Bayern en Múnich

El Real Madrid sacó una importante ventaja sobre el Bayern Múnich en la ida de cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa al derrotar 1-2 a los germanos. Los dos tantos de visitante, que valen doble en caso de empate en goles en el marcador global, le dan confianza a los blancos de cara a la vuelta en el Santiago Bernabéu el próximo martes.



El Bayern Múnich se puso arriba del Real Madrid por la mínima diferencia gracias a un gol de Arturo Vidal. Los blancos regresaron con más ímpetu en el segundo tiempo y Cristiano Ronaldo remontó el marcador con un doblete, el primero al 47 y el segundo al 77.



El partido entre el Bayern Múnich y el Real Madrid en territorio germano, por la ida de cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa, comenzó con dominio repartido. Unos minutos presionaban los blancos y luego lo hacían los germanos.



Antes del minuto 20, el delantero francés del Real Madrid, Karim Benzema, remató a puerta con un cabezazo colocado en la escuadra, pero el portero Manuel Neuer resolvió con una atajada espectacular.



En el minuto 25, Arturo Vidal se adelantó a Nacho en un tiro de esquina y batió a Keylor Navas para poner el primer gol del encuentro a favor de los bávaros.



Vidal volvió a llevar peligro sobre la meta de Keylor Navas al conectar de cabeza un centro de Robben, que había hecho un gran desborde. Sin embargo, el remate del chileno pasó desviado de la portería.



En los minutos finales del primer tiempo, el Madrid y el Bayern volvieron a presionar sobre las porterías. Primero, Cristiano Ronaldo soltó un latigazo que obligó a Manuel Neuer a estirarse para realizar la atajada.



Luego, un remate de Ribery desde la frontal del área rebotó en el pecho de Carvajal, pero el árbitro consideró que interceptó con la mano y señaló penalti. Vidal pidió patearlo y lo mandó arriba de la portería del Madrid.



En el segundo tiempo, el Real Madrid salió con mayor proyección ofensiva y apenas habían pasado dos minutos desde el saque de centro cuando Dani Carvajal superó a Alaba en la banda y mandó un centro al área que fue pescado por Cristiano con la pierna derecha, un remate tan esquinado que fue imposible de detener para el portero Neuer.



A 13 minutos del final, luego de un asedio merengue sobre los bávaros, un centro de Marco Asensio fue cazado por el botín derecho de Cristiano Ronaldo y el tiro se le escapó a Manuel Neuer. El Madrid incluso pudo tomar más ventaja, luego que Sergio Ramos marcara de cabeza en el último minuto de partido, pero el defensor estaba en fuera de lugar.



Este es el gol de Vidal, el 1-0.

It's Arturo #Vidal with the opening goal vs Real Madrid! #UCL #BayernReal pic.twitter.com/mw3eUwdmO1