El Real Madrid va por la redención en Champions, dice Zidane

MADRID. Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, destacó la importancia de reaccionar este martes (11:00 a.m.) ante el Brujas tras el inicio con una dura derrota ante el París Saint-Germain (3-0), y encara el duelo como "una oportunidad para devolver lo que merece la afición".

"Sabemos lo que queremos hacer y cuando miramos la tabla vemos que no empezamos bien nuestra Champions, pero (ante Brujas) es una oportunidad para devolver lo que merece la afición y nosotros porque necesitamos sumar sí o sí", valoró.

Contento por la seguridad defensiva mostrada por su equipo desde que cayó en París, dejando tres partidos la portería a cero, el técnico madridista asegura que defender mejor no debe afectar a atacar bien.

"Tenemos un partido cada tres días en el que (debemos) mostrar la solidez y fuerza cuando no tenemos el balón. Y con él hay que provocar al adversario y crear ocasiones de gol. Estamos contentos con lo que estamos haciendo pero sabemos que sumar en el partido es muy importante para nosotros", dijo.

"Hay dos cosas hoy en día en el fútbol que es de transición, tienes que estar fuerte defendiendo cuando no tienes el balón y cuando lo tienes hacer daño al rival. Uno no impide al otro, al contrario. Lo primero es estar fuerte defensivamente, como últimamente, y eso no impide jugar bien. Con la calidad que tenemos hay que mostrar siempre que somos buenos", añadió.

Regresa al Real Madrid en Liga de Campeones tras perderse el duelo del Parque de los Príncipes por sanción el capitán Sergio Ramos. "No es que no tenga recambio porque puede jugar otro pero Sergio es nuestro líder, nuestro capitán, yo no lo veo nunca fuera de aquí", confesó Zidane.

"Es verdad que de vez en cuando necesita un poco de descanso pero no, ahora no", añadió confirmando la titularidad de Ramos.

También elogió el momento de Karim Benzema, al que ve "un jugador más responsable y maduro" y es gracias a eso por "lo que marca la diferencia", y señaló el camino a sus jugadores, apelando a la máxima entrega para hacer una buena Liga de Campeones.

"Por lo menos hay que sudar la camiseta porque no se puede ganar siempre pero lo importante es darlo todo. Es lo que vamos a hacer esta temporada, con momentos bajos y otros altos, pero dando todo siempre en cada partido", sentenció.