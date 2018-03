El Real Madrid tendrá equipo de fútbol femenino

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, confirmó que el club meregue creará por fin un equipo femenino, que por el momento estaría formado solo con jugadoras españolas.“Estamos trabajando en ver cómo lo hacemos. Lo queremos hacer desde el punto de vista de formación, no desde el punto de vista de fichar a una alemana o a otra de no sé dónde”, anunció Pérez, quien recientemente renovó su mandato al frente del Real Madrid y se mantendrá al frente hasta 2021.Sin embargo, Pérez no cerró las puertas a que en el futuro puedan contar con las mejores jugadores de otros países."La idea es incentivar la formación de las niñas en el fútbol, tal como lo hacemos con los niños", externó.Por ahora solo están los planes de elaborar un cuerpo técnico para luego generar las convocatorias y crear el equipo completo.La temporada 16/17 ha supuesto un punto de inflexión para el balompié femenino español. La decidida apuesta de Iberdrola y el firme apoyo de LaLiga han relanzado este deporte y han encontrado una respuesta positiva por parte de la afición.Equipos españoles como el Atlético de Madrid, Valencia y Barcelona han alcanzado éxito en el fútbol femenino y la presencia de aficionados en los partidos ha ido en aumento.