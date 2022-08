El Real Madrid sufre pero vence al Espanyol de visita

El Real Madrid arañó su tercer triunfo de la temporada al ganar al Espanyol en el RCDE Stadium con dos goles del francés Karim Benzema en el minuto 88 y en el 100, dos dianas que rompieron el empate fabricado por Vinicius (0-1, min.12) y Joselu (1-1, min.43) en la primera mitad.



Los catalanes mejoraron ostensiblemente su versión tras el descanso, pero finalmente la insistencia del francés se impuso en el verde. El duelo se convirtió en un intercambio de golpes y, durante prácticamente toda la segunda parte, parecía que iba acabar con tablas hasta el festival del galo.



El Real Madrid tardó doce minutos en adelantarse en el marcador. El delantero definió con precisión un pase clarividente de Tchouaméni, cada vez más integrado en la maquinaria de Ancelotti. El brasileño ajustó el balón a la base del poste izquierdo, imposible de alcanzar para Lecomte.



El Espanyol, muy intenso en los primeros compases, estaba ahora encerrado en su área. Los blancos mandaban y buscaban con insistencia ampliar la ventaja. Vinicius volvió a examinar a la defensa con una carrera individual y un remate que desvió a córner el portero.



El Madrid no daba opción al anfitrión. Al recital de Vinicius se sumaban los disparos de Kroos desde fuera del área y las incursiones de Benzema. La defensa periquita sufría de forma casi constante y las llegadas de su parcela ofensiva eran casi inexistentes.



De todos modos, los blancos bajaron el listón en los últimos compases de la primera parte y el Espanyol reaccionó a lo grande. Tras una contra iniciada por Rubén Sánchez, Joselu exprimió un pase de Óscar Gil: remató una primera vez y Courtois lo rechazó, pero el delantero lo intentó de nuevo y entonces firmó el 1-1.



En la reanudación, el equipo de Diego Martínez dejó claro, con una jugada de Puado, que no se conformaba con el empate. El Madrid no estaba cómodo y el Espanyol, en cambio, parecía muy crecido. Courtois tuvo que lucirse despejando varios disparos seguidos desde dentro del área.



Ancelotti movió ficha: sentó a Modric y a Valverde y sacó a Camavinga y Rodrygo. El duelo se convirtió en un intercambio de golpes y el cuadro visitante enseñó los dientes: Benzema obligó a estirarse a Lecomte en el 63. Minutos después, en el 66, el VAR anuló un gol del francés por un ajustado fuera de juego.



El duelo estaba totalmente roto. Aunque el Real Madrid llegaba con mayor peligro, con Vinicius y el galo como principales focos, el Espanyol también, aunque con menos precisión, inquietaba a la defensa madridista.



En cualquier caso, fueron los de Ancelotti los que sacaron mayor rendimiento de este guion. Benzema, de nuevo, vio puerta en el minuto 88 tras un pase de Rodrygo, dejando sin opciones a los blanquiazules. En el descuento, Lecomte fue expulsado tras una falta sobre Ceballos, y el francés marcó de nuevo de falta directa con el defensa uruguayo Leandro Cabrera bajo palos al no poder suplir al meta.