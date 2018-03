El Real Madrid se lleva el trofeo Santiago Bernabéu

La edición 38 del Trofeo Santiago Bernabéu enfrentó al Real Madrid, anfitrión, ante el Fiorentina, para conmemorar la segunda final de la Copa de Europa, realizada entre estos dos clubes, en la temporada 1956-57. El resultado fue un 2-1 para los vestidos de blanco.



Los goles llevaron la firma de Borja Mayoral y Cristiano Ronaldo, mientras que por "la Fiore" descontó Veretout. Todas las dianas llegaron en el primer tiempo.

El partido fue la ocasión ideal para los merengues de presentar a su plantel en pleno a la afición blanca. El Fiorentina, en tanto, quiso ser el undécimo equipo en dejar a los locales sin su copa.

Así salió el Madrid, con Cristiano Ronaldo desde el arranque:

Arrancó el juego con una sorpresa: el Fiorentina se puso arriba 0-1 con un disparo de Veretout, al borde del área, al minuto 3.



Y de forma casi instantánea llegó la reacción blanca, al minuto 6, con un pase de Asensio al lado izquierdo para que Cristiano Ronaldo desequilibrara y diera un centro raso al corazón del área, en donde no falló Borja Mayoral (1-1).





GOL DE @borjitamayoral PARA EL 1-1 @realmadrid #TrofeoSantiagoBernabeu Una publicación compartida de Real Madrid CF (@realmadridh) el 23 de Ago de 2017 a la(s) 2:02 PDT

Así fue el empate de Mayoral:Sobre media hora, los blancos y los violeta seguían igualados, aunque el Madrid truvo mejor control de balón y llegó con más peligro a la zona defensiva rival. Y la profundidad merengue permitió a los hombres de Zidane adelantarse con un golazo de Cristiano, que se internó en diagonal y sacó un riflazo colocado para el 2-1 (min. 33).Arrancó el complemento. El Fiorentina metió un nuevo once, mientras que los madrileños pusieron a Luca Zidane y a los centrales Tejero y Manu Hernando. Sobre 57 minutos, el Real Madrid buscó el tercero con una serie de toques de primera y una pared a metros del marco del arquero Dragowski.Estuvo cerca el Fiorentina, al 73', de poner el 2-2, pero el remate del jugador Viola no fue el más preciso. En los blancos, ya ingresaron Bale, Kroos e Isco. Artillería pesada para buscar liquidar.El cuadro blanco fue dominante en la segunda mitad y Cristiano mandó al poste derecho su zurdazo, tras un remate previo de Isco, quien probó los guantes de Dragowski, al 81'.Gracias al tanto y asistencia del luso, los merengues se llevaron de nuevo la competencia en honor al expresidente del club, en tanto que no pierden la copa desde 2004, cuando los Pumas de la UNAM (México) los batieron por 0-1.