El Real Madrid, primer bicampeón de la Champions League

Dos goles de Cristiano Ronaldo, uno de Casemiro y otro de Asensio pusieron la tapa al pomo en una final en que el Real Madrid terminó imponiéndose por 1-4 a un Juventus que solo puso las manos en la primera parte de la final de la Liga de Campeones de Europa.

Gracias a ese resultado abultado, los blancos lograron el bicampeonato en la era de Champions, mientras que también lograron el doblete de la temporada y Cristiano se consagró como el goleador de la competencia internacional.

Here's how the two teams will start. Follow all the build up here: https://t.co/Ryq8HmzwF7 #UCLfinal pic.twitter.com/Cf6ukYO2bQ