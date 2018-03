El Real Madrid perderá a Marcelo por un mes más

MADRID, ESPAÑA. El futbolista brasileño Marcelo estará de baja cerca de un mes por una lesión muscular y engrosó la larga lista de lesionados del Real Madrid.Según señaló hoy el club blanco en un comunicado, el lateral sufrió el miércoles, durante el partido ante el Betis por la Liga española, una rotura fibrilar de grado dos en la parte posterior del bíceps de la pierna izquierda. "Su evolución determinará el tiempo de recuperación", añadió sin dar detalles.Sin embargo, se estima que el Real Madrid deberá prescindir del brasileño las próximas cuatro semanas.Marcelo se sumó así a una lista de ausentes que ya tenía al francés Karim Benzema, a los españoles Jesús Vallejo y Theo Hernández al croata Mateo Kovacic y al alemán Toni Kroos, según confirmó hoy el entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane."Kroos se ha resentido de una molestia en la costilla y no queremos arriesgar", señaló Zidane."Espero que no sea mucho y que el martes esté con nosotros. Pero hoy tiene molestias y, como el partido es mañana, no queremos arriesgar", añadió el técnico galo antes de que los blancos visiten mañana al Alavés.Con siete puntos de desventaja respecto al Barcelona, líder con 15 puntos, el entrenador blanco deberá recomponer a su equipo en busca de una victoria imprescindible para no ceder más puntos.