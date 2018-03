El Real Madrid ha puesto sus ojos en Harry Kane

El Ciudadano que da que hablar: Harry Kane se muestra intratable y alcanzó el récord de Cristiano y Messi. pic.twitter.com/UgB8VM17JM — SportsCenter (@SC_ESPN) 13 de octubre de 2017

El Real Madrid ya está pensando en reforzar su escuadra para el próximo año y ha puesto sus ojos en el atacante Harry Kane, delantero del Tottenham y de la selección inglesa.Kane es el delantero del momento en Europa y ya tiene el visto bueno por parte de la dirigencia del equipo blanca, aunque el Real Madrid todavía no habla de cifras o de una oferta formal."Diario Gol" publicó esta semana que el Madrid podría ofrecer un "trueque" por Kane. Quiere ceder a Karim Benzema y Luka Modric al Tottenham, más un ribete de unos 40 millones de euros, para que suelten al delantero.Pero no solo el Madrid le ha echado ojitos al joven de 24 años. El Manchester United que dirige José Mourinho, ex entrenador del Real Madrid, le está pisando los talones a los merengues.Y el United sí puso una suma en concreto para poder cazar a Kane. Los "diablos rojos" han propuesto dar por el delantero la cantidad de 190 millones de euros (224. 5 millones de dólares), una cifra mayor a lo que pagó por Pogba o Lukaku.Esta no es la primera vez en que el United trata de convencer al inglés. En ocasiones anteriores "el Ciudadano", como es apodado Kane, ya había rechazado tal propuesta.Harry Kane, milita desde el 2010 en el Tottenham. Hasta la fecha ya cuenta con 174 partidos y 103 goles agregados a su cuenta personal.Recientemente igualó un récord que solo habían logrado Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, que es el de haber anotado 13 goles en un mismo mes. Hizo 6 en la Liga Premier, 5 en liga de campeones de Europa y 2 con su selección, en eliminatorias mundialistas. Todos en octubre.