El Real Madrid fichará a Mariano Díaz

Justo cuando el Sevilla se disponía a ficharlo, el delantero hispano-dominicano, luego de que el club merengue haga efectivo en las próximas horas su derecho de adquisición (tanteo) sobre el jugador formado en la capital española.Mariano jugó en el Lyon de la liga francesa,, lo que llamó la atención del Sevilla, que debía pagar a los franceses unos 30 millones de euros. Ahí intervendría el Madrid para hacer efectivo su derecho de comprar a Mariano a un precio menor que el que Sevilla debió cancelar.De esa forma, y de acuerdo al diario Marca, los merengues tendrán al ariete que han buscado en el mercado, situación que llevó al mismo entrenador español Julen Lopetegui ade volver a la capital española.Con el derecho de tanteo efectivo,, según el mismo rotativo español. Toda una ganga por un futbolista joven y que ha mostrado que tiene gol.De acuerdo al presidente del Sevilla, José Castro, Mariano no les dijo en ningún momento que quería regresar a Madrid y, por el contrario, les expresó su firmeza por fichar con los sevillanos.Los andaluces pierden, ya que su fichaje de última hora no llegará y encima recibirán un monto menor de lo que en verdad vale, debido al derecho de repesca.Eso sí, el dirigente del cuadro andaluz, según Marca, no descarta evaluar la llegada de Borja Mayoral, delantero del Madrid, al club que él administra.