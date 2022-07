El Real Madrid empata ante el América

Un Real Madrid descafeinado empata a dos contra el Club América de México en el segundo partido de los blancos en el Soccer Champions Tour por tierras estadounidenses.



Comenzaron muy enchufadas las águilas y el ariete Henry Martín convirtió a placer el primer tanto del encuentro tras el rechace de un tiro de Miguel Layún en el minuto 5.



Al Real Madrid le costaba sacar el balón jugada y cuando llegaba a tres cuartos de campo se encontraba con Benzema, Asensio y Vinícius juntos en pocos metros y facilitando la defensa al Américo.



Y es que los primeros diez minutos fueron del conjunto de Fernando Ortiz, cuyos hombres enlazaron buenas combinaciones e incluso se llegaron a escuchar 'olés' en la grada.



El extremo uruguayo Federico Viñas y el mediocampista mexicano Alejandro Zendejas estaban siendo un dolor de cabeza para Nacho y Rüdiger, con llegadas muy cómodas por el carril del 10 mientras Casemiro tardaba mucho en recuperar la posición.



No lograba el Madrid sacudirse la presión del América que incluso ponía en peligro a los merengues con algún contraataque hasta que en el minuto 22, Karim Benzema colocó un tiro ajustadísimo desde fuera del área al palo izquierdo del 'Memo' Ochoa para empatar el partido.



El francés, que jugaba su primer partido de pretemporada, trató de espolear al equipo y se le vio arengando a Asensio y Vinícius Jr. para meterle más intensidad al partido.



Él dio ejemplo y en el minuto 40 mandó al lateral de la red un disparo más elevado que amenazaba con ser su segundo tanto de la noche.



Los últimos 20 minutos de la primera parte fueron de dominio blanco que, a medio gas, pudieron poner en aprieto a la defensa del América gracias a varios acercamientos liderados por Benzema y dirigidos por Kroos en la sala de máquinas.



Además, la defensa estuvo más solvente y en triangulaciones de dos o tres pases tras recuperaciones en el centro del campo, Benzema se encontraba con situaciones claras ante los centrales Emilio Lara y Sebastián Cáceres.



El Madrid salió en la segunda parte al Oracle Park con muchos cambios.



Militao, Alaba, Tchouameni, Camavinga, Ceballos, Valverde, Rodrygo y Hazard fueron los elegidos en lo que pareció un mensaje claro a Mariano, con el que Ancelotti no cuenta.



En el segundo tiempo, el Madrid acumulaba muchos hombres en el centro del campo y complicaba las transiciones al América con la superioridad generada por la asociación entre Tchouameni, Camavinga, Valverde y Ceballos.



En una de esas, una salida en conducción de Hazard en el minuto 54 desembocó en una apertura a banda en semifallo para Lucas Vázquez que acabó originando que Reyes le hiciera penalti en un claro error de bulto. Hazard tomó el balón y lo transformó.



Después de que le remontaran, el conjunto mexicano también optó por refrescar al equipo e incorporar siete nuevas sustituciones, entre ellos Álvaro Fidalgo, futbolista formado en las categorías inferiores del Real Madrid.



No obstante, el equipo español consiguió consolidarse en el partido, limitar las ocasiones de peligro rival y alcanzar área de las águilas muy cómodamente con Ceballos y Camavinga inspirados y abarcando mucho campo.



Hasta que en una jugada aislada en el minuto 80, Vinícius Tobías cometió penalti y Fidalgo tomó el balón para lanzar.



Lunin atajó el primer tiro y el rechace pero el árbitro mandó repetirlo y, aunque estuvo a punto de repetir parada, el balón acabó entrando para que el exmadridista firmara las tablas en el marcador.



En los últimos compases del encuentro los dos equipos no contaron con grandes ocasiones para revertir el empate y el Madrid jugará su último partido del Soccer Champions Soccer ante la Juventus (30 de julio) para tratar de ganar el primer encuentro en pretemporada.