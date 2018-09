El Real Madrid, el otro gran ganador del The Best

El Real Madrid confirmó hoy que es el club de fútbol del momento y demostró que reina también en los premios individuales al acaparar los premios "The Best" a los futbolistas de la temporada con Luka Modric a la cabeza.

Hasta cinco jugadores que actuaron en el Real Madrid la pasada temporada entraron en el once ideal: Sergio Ramos, Raphael Varane, Marcelo, Modric y Cristiano Ronaldo. Y el elegido como mejor arquero del mundo, el belga Thibaut Courtois, es nuevo futbolista del equipo blanco.

Modric sucedió a Cristiano Ronaldo, ganador de los dos últimos "The Best", y con el croata el Real Madrid se aseguró tener otro argumento con el que vender al mundo su grandeza.

Es casi un secreto a voces que el presidente blanco, Florentino Pérez, puso a trabajar toda su maquinaria publicitaria y promocional tras el Mundial. En favor de Modric, claro. Cristiano Ronaldo, recién marchado a la Juventus, ya no le interesaba. Su gran valor era el croata.

Nombrado mejor futbolista del Mundial, Pérez vio que ahí tenía un filón. La conquista del premio "Player of the year" de UEFA por parte de Modric satisfizo plenamente al presidente del Real Madrid y tampoco le importó que Cristiano Ronaldo no acudiera a la entrega de premios. Más bien al contrario.

Modric es ahora "The Best", un premio que viene a darle la razón a quienes piensan que ganar una Liga de Campeones es más importante -o notorio- que conquistar un Mundial. Ninguno de los tres nominados al premio -Modric, Cristiano Ronaldo y Mohamed Salah- ganó la Copa del Mundo con Francia.

EL FINAL DE UNA ERA

De paso, el galardón del croata significó el atisbo del final de una era, aquella que tuvo a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo como acaparadores de los premios individuales durante una década. Ninguno de los dos acudió a la entrega de premios -uno de esos gestos que FIFA no suele perdonar- y ahora sólo falta por ver si el Balón de Oro incide en el sugerido comienzo de otra época.

El discurso de Modric, con una parte en español, sin duda congratuló a Pérez y sus hinchas: "Me gustaría dar las gracias a mi club y a mis aficionados, este premio es vuestro".

Es lo soñado por el Real Madrid después de la marcha de Cristiano Ronaldo a la Juventus: el antiguo "The Best" ya no está y el nuevo permanece.

Una curiosidad que dejó el once ideal los premios "The Best" fue que tres de los cuatro defensas elegidos pertenecen al Real Madrid: Sergio Ramos, Raphael Varane y Marcelo.

Pero, por encima de todo, al club blanco le queda la satisfacción de ver que tiene al ganador, a un pequeño centrocampista de 33 años que lleva en el Real Madrid desde 2012 y que es lo siguiente que le ha ocurrido al fútbol después de Cristiano Ronaldo y Messi. La máquina publicitaria blanca continúa funcionando a pleno redimiento.