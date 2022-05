El Real Madrid busca una "noche mágica" de Champions ante el City

El Real Madrid se encomienda a una última noche mágica en el Santiago Bernabéu esta temporada en la Liga de Campeones.

Después de remontar para eliminar al Paris Saint-Germain en los octavos de final y luego contra el reinante campeón Chelsea en cuartos, el Madrid tendrá que revertir un marcador adverso ante el Manchester City para alcanzar la final por primera vez desde que alzó su 13ra Copa de Europa en 2018.

Los merengues sucumbieron 4-3 en la ida en Inglaterra la semana pasada, encuentro en el que estuvieron abajo por dos goles en tres ocasiones distintas.

“Es muy difícil, pero tenemos una oportunidad increíble para jugar una final después de ganar la Liga”, dijo el técnico madridista Carlo Ancelotti. "El ambiente es muy bueno y lo podemos hacer”.

La cita ante el City se da apenas cuatro días después que el Madrid celebró la conquista del título doméstico en su mítico estadio. Habían transcurrido 15 años desde la última vez que el club sellaba el título liguero en el Bernabéu. El trofeo de la temporada de 2020 se aseguró en un estadio Alfredo Di Stéfano — en el predio de entrenamientos del club — que estaba sin público debido a la pandemia de coronavirus.

El Bernabéu ha vibrado esta temporada con las gestas europeas.

La primera fue ante el PSG, cuando el Madrid parecía estar a la deriva tras caer 1-0 en la ida y encajar un gol en el primer tiempo de la vuelta en la capital española. Pero reaccionaron de la mano de un inspirado Karim Benzema, autor de una tripleta en la segunda parte.

Con otra tripleta de Benzema, el Madrid venció 3-1 a Chelsea en la ida en Londres pero se vio abajo 3-0 en el Bernabéu. Fueron salvados por otro gol de Benzema en la prórroga para acceder a las semifinales por décima vez en 12 ediciones.

El Madrid avanzó 5-4 en el marcador global pese a la derrota 3-2, apenas la tercera sufrida en el Bernabéu en partidos de local en todas las competiciones esta temporada. Las otras fueron el 2-1 sufrido ante el club moldavo Sheriff en la fase de grupos de la Champions y la goleada 4-0 ante el Barcelona en la Liga en marzo.

“Claro que estamos con mucha confianza, que podemos remontar el partido porque sabemos que en el primer duelo no hemos hecho nuestro mejor partido y aun así hemos hecho tres goles”, dijo el volante madridista Luka Modric.

“Tenemos carácter, tenemos calidad, también juega la historia de este club”, añadió. Todas estas cosas influyen mucho, nosotros sabemos lo que tenemos que hacer siempre que salimos a este campo con la gente detrás y estas cosas son las cosas que nos hacen tan fuertes".

En el Bernabéu esta temporada, el Madrid acumula 15 victorias, cuatro empates y tres derrotas. Las obras en estadio continúan, pero las puertas se reabrieron esta temporada para recibir al público tras disputar la previo en el más pequeño Di Stéfano.

Tendrán que revertir la derrota en la ida, pero el Madrid tiene la pegada para lograrlo.

Con Benzema como punta de lanza, han marcado 22 goles en sus últimos ocho partidos en todas las competiciones. La última vez que no pudieron marcar fue en la derrota en el clásico contra el Barcelona en marzo.

Ancelotti, quien acaba de convertirse en el primer técnico que se consagra campeón en las cinco grandes ligas de Europa, avisó que tendrán que adelantar líneas.

“A veces tienes que arriesgar, y lo hemos hecho, hemos marcado mucho en las eliminatorias”, dijo el italiano. "Tenemos la calidad para arriesgar”.

Ancelotti echará de menos al zaguero David Alaba el miércoles por una lesión muscular que se reagravó durante el primer tiempo en Manchester. Nacho Fernández fue confirmado como sustituto para acompañar a Éder Militão. Nacho y Militão no jugaron el fin de semana por suspensiones.

La otra duda en el once titular es si pone a Rodrygo o Federico Valverde.

El brasileño Rodrygo, quien anotó dos goles en la victoria el sábado ante el Espanyol para asegurar el título, aporta más vértigo ofensivo. El uruguayo Valverde ayuda más en tareas de contención en el mediocampo.

Aunque ejerció un dominio avasallador en la ida, el técnico del City Pep Guardiola presagia otra historia el miércoles.

“El partido del pasado es pasado. Esto es otra historia. Iremos a Madrid, intentaremos hacerlo de nuevo y mejor", dijo Guardiola. “Seguramente tengamos que jugar aún mejor que en la ida para pasar. Pero quizás podemos jugar peor y pasar también. El fútbol es impredecible”.

El City intenta avanzar a su segunda final seguida en la Liga de Campeones tras caer ante Chelsea en la definición de la pasada temporada.