El Real Madrid arranca la pretemporada con Hazard y sus otros fichajes

El Real Madrid 2019/2020 comenzó su andadura con un primer día de pretemporada dedicado a los chequeos médicos a una parte de la plantilla que estaba citada para el regreso al trabajo a primera hora de la mañana. Los controles se harán en tandas durante el día.



Eden Hazard fue el rostro más buscado por la cámaras españolas junto a las otras contrataciones excepto Militao (que ayer ganó junto a Casemiro con Brasil la Copa América).

ASÍ LA LLEGADA DE LOS JUGADORES:

Al chequeo médico no faltaron los jugadores de jerarquía como Ramos, Modric, Benzema o Bale, que saludaron a Zinedine Zidane en Valdebebas.



Desde las 8:30 horas, a la que el alemán Toni Kroos apareció por la ciudad deportiva de Valdebebas, los jugadores fueron llegando a cuentagotas con la aparición de Bale como el momento estelar de la mañana del primer grupo citado.



BALE EL CENTRO DE ATENCIÓN

El galés Gareth Bale se presentó sabiendo que no entra en los planes del técnico francés Zinedine Zidane, pero cumpliendo su deseo de seguir en el Real Madrid y no escuchar ninguna propuesta, como durante el mes de junio ha dejado claro en sus declaraciones su representante Jonathan Barnett.



Bale fue uno de los jugadores del Real Madrid que se sometió a los controles médicos en el inicio de pretemporada. La vuelta al trabajo del grupo será progresiva, ya que el lunes no entrenarán, el martes lo dedicarán al largo viaje a Canadá y no será hasta el miércoles cuando comiencen las sesiones de trabajo físico.