El Quiteño y el Barraza, entre las visitas que tiene Alianza en el cierre del Apertura

El líder Alianza jugará tres partidos como visitante de los seis que le restan para el cierre de la fase regular del Apertura 2021 y destaca el juego en el estadio Óscar Quiteño, donde los albos suman 14 años sin ganarle a FAS.

Como visitante, el Alianza registra cinco victorias, dos empates e igual número de derrotas. El último revés fue ante Firpo en el Sergio Torres por 2-1 por la fecha 15 en la que los toros acabaron con la racha de 11 partidos de imbatibilidad de los albos.

Alianza ganó el sábado al Once Deportivo en Ahuachapán y el siguiente partido también será como visitante y medirá fuerzas contra el FAS en estadio Óscar Quiteño, donde el cuadro paquidermo no celebra un triunfo en el Quiteño desde el 7 de marzo de 2007.

Esta fecha que ha quedado en la historia de los duelos FAS-Alianza debido a la paternidad que ha ejercido el cuadro tigrillo sobre los capitalinos en Santa Ana.

FAS anunció que el partido ante los albos será este martes a las 3:15 de la tarde.

Al ser preguntado sobre la racha de partidos sin ganar en el Quiteño que tiene Alianza, el entrenador Milton Meléndez dijo que "eso no le importa" y advirtió que su equipo saldrá a aumentar su ventaja en la tabla en el duelo ante FAS.

"A mi no me importa que el equipo no pueda ganar allí (en el Quiteño), ya lo he dicho, que de esa década que dicen tal vez tenemos un cuarto de década de no ganar allí porque la mayoría de juegos los hemos hecho en el Cuscatlán, casi no hemos jugado allí, pero no me interesa, nosotros vamos a llegar no con miras a eso, nosotros vamos a sacar el resultado que nos pueda asegurar el primerísimo lugar sacándole nueve puntos de ventaja", comentó el entrenador albo.

El otro juego como visitante de los albos será en la jornada 19 y pinta menos complicado para Milton Meléndez y compañía que se verán las caras contra el Atlético Marte que dirige Nelson Mauricio Ancheta que estaría con posibilidad de pelear la clasificación o alejarse del sótano.

La última salida del Alianza no será nada fácil y el líder del Apertura enfrentará en la fecha 21 al Águila en el estadio Juan Francisco Barraza.

La llegada de Alberto "Chochera" Castillo le cambió el rostro al cuadro de San Miguel que también tiene aspiraciones de ser protagonista.

La meta del Alianza para la recta final del Apertura es mantenerse en el primer lugar y lograr los mejores números posibles.

Últimos juegos de visita del Alianza

Fecha Partido Estadio

17 CD FAS - Alianza Óscar Quiteño

19 Marte - Alianza Cuscatlán

21 Águila - Alianza Fco. Barraza

Resultados del Alianza como visitante

Platense 2-2 Alianza

Chalate 2-1 Alianza

Once Dep. 0-1 Alianza

Metapán 1-2 Alianza

Santa Tecla 0-4 Alianza

Jocoro 3-3 Alianza

Limeño 0-3 Alianza

Firpo 2-1 Alianza