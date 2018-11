"El Puma" de esta selección sub 20

En la práctica de la selección sub-20 se escucha el sobrenombre de "Puma". Se refieren a Gerson Sánchez, delantero de la reserva del Santa Tecla.



El sobrenombre, que ese jugador lo adopta sin reparos, viene por el delantero del primer equipo de Alianza, José Angel Puma Peña. El biotipo de ese dalantero es muy parecido al del atacante del equipo tecleño y selección Sub-20 . Se caracterizan por la fuerza.



"Me dicen Puma, porque dicen que me parezco a ese jugador de Alianza", indicó Sánchez en charla con EL GRÁFICO.

Se declara un centro delantero, de esos a los que los cánones del balompié los llaman nueves. "Llevo cinco goles. Soy de área. Entre mis cualidades, tengo el remate con potencia de cara al arco rival. La verdad es que el trabajo que se hace acá es similar al de Santa Tecla. El equipo donde estoy es compacto, te enseñan mucha tenencia de balón. No me molesta que me digan Puma. Uno como delantero debe tener siempre en la boca ese sabor a gol", apuntó el delantero del equipo nacional sub 20.

Luego, según lo trabajado por Ernesto Góchez, seleccionador sub 20, Sánchez sería titular este viernes ante Curazao. Josué Santos, de FAS, o Ronald Cerritos, de DC United Academia, podrían ser quienes lo acompañen en el ataque.