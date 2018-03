El "Pibe" Bautista cuenta el por qué de sus ausencias

Caras vemos y corazones no sabemos. Chistian "Pibe" Bautista se comunicó con El Gráfico para contar por qué no se estaba presentando de forma regular a los entrenamientos de Dragón, luego que se conoció que tanto él como el hondureño Georgie Welcome y el brasileño Antonio Jackson de Oliveira habían sido separados del equipo por "abandono de trabajo". Bautista, de quien se decía que estaba fuera del país, aseguró que no ha abandonado suelo salvadoreño, ya que no puede dejar a su mamá, doña Blanca Estela, quien desde hace siete años sufre de trombosis (obstrucción de un vaso sanguíneo provocado por un coágulo de sangre). "Como me voy a ir, ella depende de mí, soy quien veo por ella", dijo el delantero de 29 años, quien lleva tres goles en el actual torneo.Bautista, quien asegura no ha cobrado salario durante tres meses, dijo que cuando no puede con las consultas de su mamá, y con los gastos de medicina, tiene una hermana y una tía, que le ayudan con las exigencias. "Ellas me ayudan..., en tres meses no he cobrado regularmente, pero si me quedo fuera del equipo, prefiero cuidar a mi mamá", agregó.El "Pibe" ha crecido sin padre, solo con su madre y sus hermanos. Por eso el apego del jugador con su progenitora. El goleador, dice que el presidente del equipo, Juan Rivera, conoce la situación por la que está pasando, por lo que le extraña que lo este dejando fuera del equipo. "Voy a tratar de hablar con él, a ver qué dice, pero yo incluso quería jugar hoy (miércoles) contra Santa Tecla, no sé qué me va a decir", agregó el oriundo de La Unión.La situación del jugador, según explicó, no es fácil. "Me estoy gastando unos ahorros por lo de mi mamá, pero ella necesita". Sin mencionar cantidades, Bautista dice que el gasto es considerable, aunque reconoció que el doctor que ve a su mamá, el galeno Romeo Torres Martínez, le ayuda con algo, como por ejemplo, con medicinas."Cuando estaba en Águila era el doctor (Victorino) Villatoro quien me ayudaba, ahora es él (Torres Martínez)", agregó. El "Pibe" tratará de hablar con la dirigencia dragoniana el jueves, luego del partido de la fecha 20, en la que el equipo se medirá a los tecleños. Dragón lucha por no descender de categoría. Temprano, el representante de Welcome, señaló que está en pláticas con Juan Rivera para ver si reincorpora a su jugador. En cuando a De Oliveira, el brasileño ha hablado con su representante, para que le busque otro equipo, ya sea en nuestro país, o en Brasil.