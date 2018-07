El Pérez Zeledón de Costa Rica espiará al FAS

El Pérez Zeledón de Costa Rica será el rival del FAS en la primera ronda de la Liga CONCACAF. El primer compromiso de esta serie a visita recíproca se jugará el martes 31 de julio en el estadio Cuscatlán.

Los dos equipos no podrá usar su sede original, debido a que no tienen la aprobación de CONCACAF. El equipo tico recibirá a los tigrillos en el estadio Alejandro Morera Soto, de Alajuela, el 7 de agosto.

Desde Costa Rica, el timonel del Pérez Zeledón, José Giacone, habló de la serie en general en contra del equipo asociado y reveló que tienen planeado espiar al FAS este fin de semana.

"No pienso que sea ventaja el hecho que tengamos que cerrar en casa. Nos tocó la serie de esa manera y vamos a afrontarla. El que haga mejor las cosas pasará. Hemos jugado amistosos en donde hemos puesto en práctica las situaciones tácticas trabajadas", apuntó el estratega argentino.

PLAN DE ESPIONAJE

Gioacone indicó que el plantel tico estará en El Salvador desde este lunes 30 de julio. Un día antes el timonel argentino enviará a uno de sus asistentes para que tome notas de lo que haga el FAS ante Alianza, por la fecha uno del Apertura 2018 salvadoreño.

"Estamos en las gestiones para mandar a un asistente a ver el partido. No tenemos gran referencia del FAS. Tal vez sí de jugadores, pero no de funcionamiento. El FAS ha cambiado de entrenador ahora con el colombiano Álvaro Gómez, pero es importante ver qué idea tiene. FAS es un equipo importante de El Salvador, pero últimamente no ha venido obteniendo grandes cosas", indicó Giacone.

La figura actual del Pérez Zeledón es el paraguayo Lauro Cazal. El gauraní espera estar a punto para el primer choque ante los tigrillos.