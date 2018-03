“El Pega” espera pago para salir del Chalatenango

Luego de que el pasado miércoles el Chalatenango diera a conocer la lista de jugadores transferibles para el Clausura 2018, en el entrenamiento de este jueves se presentó Víctor Merino “el Pega” Dubón, junto a Dennis Salinas, Williams Reyes y Melvin Escobar, incluidos en esa lista de transferibles del equipo norteño; de estos, solo Salinas no participó de la sesión, mientras que Rafael Lucha, Ricardo Ulloa y Gustavo López, no asistieron.

“El Pega” aseguró que espera que la directiva le indemnice con un mes de salario para rescindir su contrato, pero manifestó que en la reunión con la directiva, le manifestaron que le conseguirían un equipo para ser cedido para el Clausura 2018, situación que lamentó el jugador porque prefiere recibir su dinero y buscar nuevo equipo por sus medios.

“Les dije que no había problema (ponerlo transferible), la decisión la toman ellos, uno debe acatar, pero deben saber la responsabilidad que tienen conmigo. Quedaron que me buscarían equipo. Deberían pagarme lo que resta del contrato, pero aquí se basan en pagar un mes de contrato como indemnización. Nunca me había pasado esto, mi abogado me dijo que debo de presentarme al trabajo porque tengo contrato con el equipo hasta que me den una solución”, dijo el volante.

Sostuvo que “he pedido consejos de mi abogado, espero que la directiva me resuelva rápido porque a donde uno ya no lo quieren uno no puede estar, y si ya no me quieren, me deben de responder”.

Este jugador veterano de 36 años, aseguró que una lesión sufrida en el torneo, que lo dejó fuera de las canchas por más de dos meses, fue la causante principal para que fuera puesto como transferible, “la edad no influye por mi buen cuido y la experiencia que tengo, viejo y joven no es lo mismo pero da igual por la experiencia, tengo las ganas, me siento capas, sino me sintiera con capacidad, ya me hubiera retirado, tampoco quiero llegar a dar lástima.”

“Lo más conveniente es que me den mi indemnización y hacerme a un lado, si no me quieren, debo de dar un paso al costado, espero que piensen bien lo que harán conmigo. Ellos deben hacerse responsables de mi contrato”, concluyó.