“El Pega” Dubón da grandes pasos en su recuperación

Tras la sesión de entreno del AD Chalatenango del viernes, el plantel de jugadores recibió el pago de su salario correspondiente a agosto, según confirmó este sábado un miembro del plantel alacrán.

El volante del Chalatenango, Víctor Merino Dubón, se encuentra recuperándose de una fisura en el quinto metatarsiano de su pie derecho y la próxima semana espera empezar trabajo de trote con el preparador físico del equipo.

"El doctor me dijo que después de las tres semanas ya podía trotar y caminar si aguantaba. Ahorita estuve en reposo tres semanas completas, ahorita estoy haciendo abdominales y bicicleta estacionaria, como en eso no me afectaba", agregó el volante oriundo de Apopa.

Merino se lesionó durante la pretemporada del equipo norteño, por lo que espera estar listo para la segunda vuelta.

Por otro lado, el jugador se mostró satisfecho con lo que están logrando a nivel deportivo, pues se ubican sextos en la tabla con ocho unidades, tras seis fechas jugadas.

"La parte directiva está haciendo bien las cosas, ahora nos toca a nosotros dar el 100 por ciento por cómo se nos están dando las cosas. Estamos muy motivados y unidos", expresó.

De igual manera, está agradecido por el voto de confianza depositado en él por el cuerpo técnico: "A mí me han dado la confianza de que me recupere lo más pronto posible para ayudar al equipo y yo quiero estar lo más rápido que se pueda dentro de las canchas".

Los alacranes reciben este domingo a las 3:30 de la tarde al FAS, por la séptima jornada del Apertura.