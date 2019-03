El Pasaquina podría parar entrenamientos por deuda

No se vio a un Pasaquina con ánimos este domingo, ante Santa Tecla. Perdió porque sus problemas en la semana de entrenos se reflejaron en la cancha. Siempre hay ausencias porque los jugadores no tienen para los pasajes, la gasolina o la alimentación.

El torneo pasado la directiva les quedó debiendo 15 días y en el Clausura 2019 la deuda ya va para dos meses y medio.

El entrenador José Romero dijo que el martes pasado esperaban un abono pero siguen pendientes.

De la derrota contra Santa Tecla dijo que "les he tratado de dar palabras de ánimos (a los jugadores) para seguir trabajando. Algunos jugadores no vienen a entrenar porque no tienen para los pasajes y uno tiene que aceptar. Les he dicho que respeto la decisión que tomen y la apoyaré. Es difícil trabajar así y no me gusta poner excusas pero ahora Santa Tecla fue eficaz y nos mató psicológicamente con el primer gol".

Mirá sus declaraciones completas:

Al consultársele si tienen promesa de pago, Romero dijo "no hallo qué decir, se manejó que el martes pagarían".

El equipo no entrenaría por tres días como medida de protesta. Volverían al trabajo el jueves, en espera de que haya una respuesta de la directiva.