El Pasaquina no se olvida de Omar Sevilla

El Pasaquina tiene cuatro fechas bajo el mando del exfutbolista y hoy entrenador Manuel Carranza Murillo, quien dijo que aprendió mucho de su excompañero en el banquillo, David Omar Sevilla, cesado del equipo unionense por una seguidilla de juegos sin ganar.Carranza Murillo considera que, pese a su salida del club, el plantel mantiene la garra, disciplina y la actitud que le inyectó "Sevillón", quien estuvo al frente de los burros durante el Clausura 2017 y la mitad de este certamen.Sobre su asunción al puesto de primer entrenador -era auxiliar de Sevilla-, Carranza valora que "es la primera vez que lo hago y todo gracias a Omar Sevilla, él es quien me invita a Pasaquina y con esa intención vengo, con la idea de aprender, y creo que la actitud de Omar la refleja el equipo".Asimismo, el exjugador de Limeño, Balboa, Águila y Chalatenango indicó que mantienen un estilo similar al que inculcó Sevilla."Nos guardamos bien atrás, contragolpeamos y buscamos generar opciones claras. El equipo está muy bien balanceado, hay jugadores de muy buena técnica, que saben controlar la pelota y a eso le queremos sacar provecho", afirmó el salvadoreño.Carranza Murillo aclaró que en el puesto de asistente técnico no hay nadie en mente para esta segunda vuelta, pero que "seguimos trabajando con el cuerpo técnico que se mantuvo y luego veremos a quién añadimos, si seguimos para el siguiente torneo".De igual manera se refirió al trabajo que realizará con los fronterizos y lo que busca explotar: "Estos jugadores tienen características, buenas cualidades para jugar al fútbol, y a medida vaya pasando el torneo se van a ir conjuntando más. Casi no nos ha quedado chance de trabajar de lleno porque hemos tenido partidos seguidos pero a eso apostamos".