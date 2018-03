El Pasaquina expone su invicto ante su extécnico y el Municipal Limeño

Desde hace cinco partidos que el Pasaquina no pierde en casa. En lo que va del torneo no ha sido derrotado y no lo hace desde el 12 de noviembre de 2016 ante el Isidro Metapán (1-2).En el actual certamen se ha enfrentado al Chalate (2-1), al FAS (0-0) y Alianza (1-1). Esta tarde lo hará ante el Municipal Limeño, al que venció en su único partido en la historia en el circuito de privilegio, el 10 de octubre de 2016, por 1-0.Por su parte, el Muncipal Limeño no ha ganado como visitante en este torneo. Sus últimas dos salidas fueron derrotas ante el Alianza (5-2) y el Sonsonate (2-1). Solo le robó un punto al Dragón (0-0) el 15 de enero de 2017.Los únicos equipos que han vencido al Pasaquina como visitante son el Metapán, Firpo (0-4), Sonsonate (0-2), Chalatenango (1-3) y Juventud Independiente (0-1).