El Pasaquina comienza el trabajo sin deudas

Pasaquina tuvo un 2018 para el olvido. No clasificó entre los ocho. Tuvo problemas de sobra en el camino. La directiva tomó la decisión de que sus partidos de local, en el Apertura 2018, se disputaran en el Marcelino Imbers de La Unión en lugar de la cancha San Sebastián. Los burros se perfilaban entre los que llegarían a cuartos pero perdieron impulso cuando se agudizó la crisis económica, provocando ausencias en los entrenos.

El sábado hubo un abono a la deuda. De acuerdo al técnico Eraldo Correia, cobraron un mes y queda un remanente que se solventará en enero. Al menos, esa fue la promesa que recibieron.

''El sábado nos abonaron un mes y quedó pendiente un remanente. La palabra que nos han dado es que tengamos paciencia porque podríamos recibir el resto del dinero en enero, antes de que comience el otro torneo'', dijo Eraldo, quien tiene contrato hasta junio.

EL JUEVES, AL TRABAJO

Los burros están citados el próximo jueves 27 de diciembre para reanudar la preparación. El plantel iniciará su primera práctica a las 3:30 p.m. en la cancha San Sebastián.

El timonel Correia dijo a El Gráfico que preferiría que el equipo vuelva a ser local en su cancha y no en La Unión peor no depende de él.

''Si por mí dependiera, claro que me gustaría que Pasaquina sea local en el campo San Sebastián, a donde pertenece y está su afición. Pero entiendo que hay un acuerdo entre el presidente Abilio Menjívar y el alcalde de La Unión para que siga el equipo en el Imbers un torneo más. Pero no hay nada oficial. El Imbers es una cancha más grande y no hay calor humano de la afición local con nuestro equipo porque allí apoyan al Ciclón del Golfo'', mencionó Eraldo.

En cuanto a los refuerzos, el entrenador del Pasaquina agregó: ''Este equipo hará pocos movimientos porque no hay mucho presupuesto. No somos un Alianza o Águila que con sólo un fichaje que hagan, podríamos tener de dos a tres jugadores. La mayoría de jugadores tienen contrato aquí. Podríamos subir a unos reservistas o incluso fichar del Platense y El Vencedor, ya que hablé con algunos jugadores de ellos que cobran poco y tienen calidad'', dijo Correia.

En cuanto los extranjeros, adelantó que habrá uno o dos para el Clausura 2019. Si no sigue el paraguayo Alejandro Colman, quien se vio poco con nosotros, entonces ficharemos a dos extranjeros. Eso lo analizaremos entre viernes y sábado con el presidente'', apuntó.