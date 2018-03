El PSG ya “arregló” con el padre de Neymar el fichaje del brasileño

Você representa TODOS os meus AMIGOS... te ter como amigo é uma das melhores coisas que tenho na vida. Te amo, Pai ! You represent ALL my FRIENDS ... having you as a friend is one of the best things I have in my life. I love you, Dad! Una publicación compartida de Nj ???? ?? neymarjr (@neymarjr) el 20 de Jul de 2017 a la(s) 11:03 PDT

Esta madrugada en España se dio a conocer que Neymar Santos, padre de Neymar Júnior, ya recibió un documento por una millonaria prima de parte del PSG para adelantar el fichaje del jugador del Barcelona, lo que hace despertar más las sospechas.Aunque desde la entidad blaugrana han negado que el jugador pueda marcharse pronto; conforme avanzan las horas los medios continúan revelando detalles de lo que sería el fichaje del siglo."Catalunya Radio" reveló hace unas horas que el padre de Ney ya firmó un documento donde el PSG se compromete a pagar una cifa superior a los 40 millones de euros (46.3 millones de dólares). El club parisino está presionando para que el jugador arregle con ellos.Por su parte, la cadena de deportes ESPN dio por sentado que el Barcelona y el padre del jugador ya han roto relaciones y esto acerca a Ney a París.“Se acabó. O casi. Cansado de ‘jugar a un juego que no quiere jugar’ el Barcelona dijo basta y dejó el futuro de Neymar en manos de su padre, harto de dar una imagen que entiende no debe”, publica ESPN en su portal web.“En el Barça juega quien quiere. No se puede hacer más” explicó una fuente muy cercana al club azulgrana, dando por hecho que será 'Ney', en último término, quien decida.De acuerdo a ESPN, ejecutivos del club francés presentarán una atractiva propuesta al también representante del jugador brasileño que pone a temblar al FC Barcelona.El delantero brasileño regresó a Barcelona, tras unos días de descanso, y acosado por los periodistas en el aeropuerto no desmintió las informaciones que le colocan en el PSG, ni afirmó su intención de continuar en Barcelona.El delantero brasileño podría irse al PSG ya que hay fuertes intereses y tramas alrededor que implican a su padre y al Barça.Un portavoz del París Saint-Germain reconoció a ESPN Digital que la operación “es posible” y la emisora Catalunya Ràdio, citando a una fuente del club francés, informó, en el mismo sentido, que en París sostienen que “existe un alto porcentaje de posibilidades de fichar a Neymar”.Paralelo a esto, el jugador no se ha dado por desentendido totalmente, ni ha dejado que el tiempo corra sin pronunciarse. Es así que en su cuenta de Instagram apuntó que su papá tiene la última palabra: