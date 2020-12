El PSG se atasca ante el Lille, que recupera el liderato

El París Saint Germain fue incapaz de salir del estadio Pierre Mauroy con los tres puntos y empató sin goles ante el Lille, que recuperó el liderato de la Ligue 1 de Francia que provisionalmente le había arrebatado el Lyon.



Thomas Tuchel no pudo contar ni con Neymar ni con Mauro Icardi ni con Pablo Sarabia, entre otros. Además, por voluntad propia, prescindió en el once de Kylian Mbappe.



Apostó el rival del Barcelona en la Liga de Campeones por Ángel Di María y el joven italiano Moise Kean como atacantes. Fue titular Rafinha en el centro del campo junto a Alessandro Florenzi, Idrissa Gueye, Marco Verratti y Layvin Kurzawa que formaron una línea de cinco.



A pesar de estar el liderato en juego, el preparador alemán no movió el banquillo hasta el 77, cuando entraron al mismo tiempo Mbappe y Julian Draxler. Después lo hizo el holandés Mitxhel Bakker.



A tres del final recurrió a Ander Herrera y a Colin Dagba. Nada bastó. El París Saint Germain, que solo ha ganado dos de sus seis últimos partidos, queda relegado a la tercera plaza aunque igualado con el Lyon, segundo, y a un solo punto del Lille.