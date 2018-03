El PSG podrá contar con Neymar para enfrentar al Bayern

PARÍS, FRANCIA. El brasileño Neymar está recuperado de una lesión en el pie y mañana jugará el duelo entre el Paris Saint-Germain y el Bayern Múnich en la Liga de Campeones, anunció hoy el entrenador del equipo parisino, Unai Emery.Neymar no jugó el fin de semana con el PSG en la Liga francesa por unas molestias en el pie. Según medios, el jugador no estaba lesionado y su ausencia se debía a su supuesta mala relación con el uruguayo Edinson Cavani, su compañero en la delantera.Neymar y Cavani discutieron durante su último partido juntos por un lanzamiento de penal y en los últimos días algunos medios internacionales aseguraron que no hay relación entre ambos.Emery esquivó hoy las preguntas al respecto y aseguró que no hay un lanzador fijo para los penales: "Los debería tirar el que se sienta preparado. Lo más importante es meterlos".El técnico español podrá alinear ante el Bayern Múnich a su tridente titular, el formado por Neymar, Cavani y el francés Kylian Mbappé.En ese sentido, Emery afirmó que las incorporaciones de Neymar y Mbappé en pretemporada suponen un paso más "para ganar la Liga de Campeones".Lo que está claro es que la llegada de Neymar al PSG no fue como se la imaginaban los dueños del club francés, que pagaron 222 millones de euros -el fichaje más caro de la historia- al Barcelona. Después llegaría también el joven talento Kylian Mbappé. Pero el éxtasis de los dos traspasos ya se esfumó. "L'Équipe" criticó a Emery por no haber puesto orden en el vestuario.El español, mientras tanto, esgrime que no es el "jefe de la compañía" en el PSG. "Los penales los debería tirar el que se sienta preparado. Lo más importante es meterlos", apuntó hoy Emery en rueda de prensa.Pero ni eso funcionó ante el Lyon. Cavani, que agarró el balón tras el rifirrafe con Neymar, estrelló el balón al larguero. Según medios, los sudamericanos discutieron después en el vestuario y fueron separados por sus propios compañeros. Hay mucho ego, pero también mucho dinero. Cavani tiene una prima de un millón de euros por ser el máximo goleador de la Liga francesa.Tras la disputa en el duelo ante el Lyon, Neymar dejó de seguir a Cavani en Instagram, después tomó un vuelo a Londres y asistió a la Fashion Week acompañado, entre otros, del piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton. A su regreso a París, el también brasileño Dani Alves organizó una cena de reconciliación para todo el equipo. Y días después hubo otra reunión con motivo del 33 cumpleaños del capitán Thiago Silva.Los dueños del PSG, que compraron el club 2011, intentaron solucionar el problema con dinero. De acuerdo al diario "El País", ofrecieron un millón de euros a Cavani para que dejara lanzar los penales a Neymar. Pero el uruguayo habría rechazado la oferta. Hasta el momento, todos los esfuerzos han sido en vano.El encuentro ante el Bayern no será decisivo, pero servirá para calibrar a los dos equipos. "El Bayern es un gran equipo con una gran historia detrás que quiere ganar el título. Tendremos que darlo todo", señaló Emery en la rueda de prensa previa al choque.El centrocampista del PSG Marco Verrati espera un "gran partido" entre dos de los grandes candidatos al título, pero advirtió que una posible victoria de los suyos sería más un refuerzo propio que un aviso a los rivales."Lo más importante es demostrárnoslo a nosotros. Ganaríamos mucha confianza si vencemos al Bayern", indicó el italiano.