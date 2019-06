El PSG pierde a uno de sus fichajes estelares

El París Saint-Germain emitió un comunicado en donde confirman que el portero italiano, Gianluigi Buffon, no continuará con el equipo para la siguiente temporada tras no hacer válida la opción de renovación por un año más.

“Hace 12 meses llegué lleno de entusiasmo, recibido por la increíble calidez de los aficionados. Me han conmovido. Gracias de nuevo con todo mi corazón. Me voy más satisfecho con una experiencia que ciertamente ha mejorado y me ha hecho crecer más”, expresó el veterano guardameta desde su cuenta oficial en Instagram.

Mientras que el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaiffi elogió la trayectoria de Buffon en París: “Durante su estadía en PSG trajo, no solo a sus compañeros de equipo, sino también a todos los componentes del Club, su experiencia fenomenal, su sentido de profesionalidad y su admirable personalidad, cálido, inclusivo y muy abierto al mundo”, sostuvo.

Grazie Grande Gigi ?????? — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 5 de junio de 2019

El mensaje del directivo catarí concluye diciendo que espera volver a ver a Buffon el próximo año para celebrar, junto con otros ex jugadores, el aniversario 50 del París Saint-Germain.

Su contrato vence el 30 de junio. Buffon, con 176 partidos con la selección italiana y campeón del Mundial de 2006, dijo en su cuenta de Instagram que le ofrecieron un nuevo contrato pero que lo rechazó porque busca una “nueva experiencia”. El guardameta no mencionó cuál sería su próximo destino.