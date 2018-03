El PSG de Neymar se burló del Barcelona

El París Saint-Germain (PSG) tuvo un gesto en su cuenta oficial de Twitter (en inglés) que fue tomado por muchos usuarios como una burla al equipo culé, al que le quitaron uno de sus jugadores estrella, Neymar.

Este miércoles, mientras los catalanes caían en el estadio Santiago Bernabéu ante el Real Madrid, el PSG subió a la red de microblogging una imagen de su flamante fichaje, Neymar Junior, justo en los instantes de sufrimiento blaugrana.

"Ney" llegó esta temporada al París tras un traspaso récord de 222 millones de euros ($263 millones), procedente del Barça.

La foto desató una batalla de comentarios y respuestas al tuit de los parisinos, entre quienes recordaron al club de la capital francesa que fueron los culé quienes los eliminaron en la pasada Liga de Campeones de Europa.

Los partidarios franceses optaron por recordar la presentación del suramericano en el PSG.









Thanks to remember us that this guy scored 2. pic.twitter.com/sodIubcBvS