El Murcia lanza un inesperado desafío a Lionel Messi

El Barcelona enfrentará la próxima semana al Real Murcía, en partido correspondiente a ronda eliminatoria de la Copa del Rey. Por eso el conjunto de la segunda división de España aprovechó para retar a Lionel Messi a lograr una marca que todavía le falta y algunos consideran que el club grana está jugando con fuego.

El Murcia le recordó a Messi que, después de haber jugado dos partidos contra ellos, todavía no ha sido capaz de marcarles un solo gol.

A menos que pase algo raro, Lionel Messi seguramente no será convocado para este partido, así que los pimentoneros pueden estar tranquilos. Sin embargo, muchos han entendido que el reto que el Murcia lanzó en redes sociales es una forma de meter presiona para ver a "la Pulga" en el estadio Nueva Condomina.

Esta es la lista de jugadores que sí han marcado y que publicó el equipo de Murcia. Claro, falta Messi:





#Copa | ‘Jugaste hasta en mi inauguración y después de dos partidos aún no me has marcado...’@realmurciacfsad v @FCBarcelona_es#MessiNOGol pic.twitter.com/xGSMZgvqKh