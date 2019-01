El Municipal Limeño ficha a exjugador del Águila

El Municipal Limeño reveló hoy su última contratación para la media cancha, previo al arranque del torneo Clausura 2019. El cuadro mantequero fichó al exjugador del Águila Marvin Ramos.

El cuadro santaroseño es uno de los equipos que más se ha reforzado para este Clausura 2019. La dirigencia del conjunto oriental sumó con la contratación de Ramos, horas después de no llegar a un acuerdo con el delantero colombiano Victor Montaño.

Los jugadores que llegarán a las filas del Municipal Limeño son el lateral Willian Mancia, ex del FAS, Harold Alas, ex del Santa Tecla, Rudy Valencia, ex del Audaz (aún no firma) y Marvin Ramos, ex del Águila.

Pablo Cruz, gerente deportivo del Municipal Limeño aseguró a El Gráfico que el equipo aún no cierra sus filas de cara al arranque del torneo y piensan completar las dos plazas de extranjeros.

El dirigente también comentó que el equipo viaja hacia Honduras para sostener un amistoso contra el Juticalpa Fúbtol Club de la Liga Nacional de Fútbol de Honduras.

El encuentro entre los conjuntos centroamericanos será en el estadio Juan Ramón Brevé, de la ciudad de Juticalpa, Honduras a las 7:00 p.m.