El Mundial no es un buen negocio en las calles de San Salvador

El Mundial de Rusia 2018 se vive de distintas maneras. Está la emoción de la televisión, de las redes sociales, de la cobertura mediática, los coleccionistas del álbum Panini. Pero está también el comercio, aquellos que invierten dinero para tener mercadería de camisas, bufandas, banderas, gorros y todas las réplicas que el público quiere de sus selecciones favoritas, a un costo menor a las originales.

EL GRÁFICO realizó una visita a los puestos de venta en lugares estratégicos de San Salvador (alrededores del estadio Cuscatlán, Calle Arce y Paseo General Escalón) y pudo apreciar en primera persona que el negocio no está tan emocionante como los partidos en Rusia.

Durante el recorrido quedó en evidencia que la venta no es la mejor. Entre los vendedores hay opiniones diversas: los que tienen aún esperanza de que esto mejore cuando inicien las fases de eliminación directa hasta la final y los que dudan que la venta sea mayor.

En todos los puntos de venta hay camisas que no pueden faltar: Alemania, España, Argentina, Brasil, Francia, México, Colombia, Portugal, Croacia, Inglaterra, Bélgica e incluso algunas son exóticas porque no se encuentran en todas partes, como ocurre con las de las selecciones de Rusia, Japón, Egipto o Costa Rica. De las que no se encontraron disponibles son las de Arabia Saudita, Serbia, Panamá, Túnez y Senegal.

PARA QUE LA VENTA MEJORE, ARGENTINA DEBE SEGUIR VIVA

Beatriz Vásquez, una de las vendedoras del lugar, comentó sobre el movimiento de clientes: "Hay días buenos y otros malos, pero siempre vengo a mi puesto creyendo que me me irá bien, ofreciendo camisas desde los $10 a los $15 dólares, banderas a $8 y bufandas a $6".

Con ella colabora Brandon Franco, quien al momento de la visita, ofrecía una camisa de Argentina a un motociclista. "Para que la venta vaya bien, esperamos que a las selecciones favoritas no las eliminen. Argentina debe seguir viva".

Brandon Franco ofrece una camisa a un cliente en la zona del estadio Cuscatlán.

A parte de las camisetas de los países mundialistas, tiene disponibles las de la selección salvadoreña y explica "aunque no estamos en el Mundial, siempre preguntan por la camisa azul y blanca. Por eso las tenemos".

Una vendedora, que pidió reserva de su nombre, dijo: "Rusia 2018 no es ni la sombra de Brasil 2014. Hace cuatro años vendía hasta mil dólares por día, ahora a lo mucho puedo hacer $100. Nos afectó que Italia, Holanda, Estados Unidos y Chile no estén. Yo estoy enjaranada con esta mercadería".

LOS PRECIOS, VARIADOS

En el corazón de San Salvador, por el Centro histórico, hay varios puestos de venta sobre la calle Arce. Un puesto referente es Sapo Sport, que vende camisetas al por mayor y menor. Nancy Ortiz, la dueña de este negocio, comenta: "Por la camisa de Alemania me preguntan más. Por ser la campeona y porque ya ganó un partido, la gente volvió a entusiasmarse, contrario con Argentina donde la gente no la pide por decepción... la venta no es la misma que la del Mundial pasado. Ofrecemos camisas desde los $7 a los $25 dólares", dijo.

Las replicas originales tienen un precio que va entre siete y 25 dólares.

En tanto, Mario Montoya, quien tiene su puesto a pocos metros de distancia, detalló: "Tres factores que afectan son la economía, la delincuencia y el rendimiento de las selecciones en el Mundial. De todas las camisas, la de Alemania es la más solicitada de momento. Las tenemos desde los $10 dólares y bufandas de algunos países al mismo precio".

LAS CAMISAS PREFERIDAS

Por Galerías (sobre la 73 avenida sur y Paseo General Escalón), Miriam Iraheta es la única que vende. Cuando EL GRÁFICO la visitó tenía dos clientes, Jimmy Acosta y José Armando Alas, quiénes preguntaban por las camisas de Alemania y Brasil.

Ella contó que las camisas que más vende son las de "Brasil, Colombia y Francia. Hay días que puedo vender como hoy pero también hay días malos donde incluso me piden rebaja".

Sobre las Fuentes Beethoven, siempre sobre el Paseo General Escalón, hay tres puestos de venta. El movimiento de clientes potenciales se da al mediodía o a las 4:00 de la tarde. Por las mañanas, el ambiente es desolador.