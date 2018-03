El Metapán quiere traer a Parkes para el juego del domingo

Podría ser la gran sorpresa el domingo. pic.twitter.com/dIKfNekmfN — Roberto Campos (@jrcampos7) 13 de mayo de 2017

El Isidro Metapán abriga la esperanza de contar con el jamaicano Romeo Parkes para el partido de vuelta en la semifinal contra Alianza este domingo en el estadio Cuscatlán.Fredy Vega, gerente del equipo calero confirmó que sí hay conversación e iniciaron las gestiones respectivas para tener de nuevo en sus filas al futbolista caribeño.“Hay que hacer un montón de gestiones, imposible no es, pero está bien difícil. La gestiones son el permiso del club, el boleto aéreo, pero está bastante difícil, nos gustaría, pero no quiero ilusionar a la gente. Está complicado y no hay peor lucha que la que no se hace”, dijo Vega.Según el representante del cuadro occudental las gestiones se hicieron desde la incorporación de Parkes al fútbol de ascenso de Estados Unidos con el Pittsburgh Riverhounds.“Desde que Romeo se fue estamos platicando eso. Tienen que ver otras cosas no es solo lo que Romeo diga, está el equipo y muchos elementos para que las cosas se den”, expresó Fredy Vega.El último partido del caribeño con los caleros fue en el duelo de ida de cuartos de final contra Luis Ángel Firpo en el estadio Sergio Torres Rivera de UsutánEl Pittsburgh Riverhounds tiene programado un partido para este sábado contra el Ottawa Fury FC.La alerta de que Parkes volvería al Metapán vino a causa de la publicación del directivo calero Roberto Campos en su cuenta de Twitter: