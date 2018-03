El Metapán cambiará de directiva y esto ha decidido con su técnico

En las últimas horas hubo cambios en el Isidro Metapán, sobre todo en la parte administrativa. Rafael Morataya confirmó a EL GRÁFICO que volverá al cargo de presidente, acompañado de otros dirigentes relacionados con la comuna metapaneca.

"Vamos a trabajar para ver si podemos hacer algo bueno para el equipo. Queremos restaurar la directiva", declaró Morataya esta misma tarde.

Con su retorno a la dirigencia calera, Morataya también dejó claro que Roberto Campos y Fredy Vega no van a seguir en la junta directiva del equipo de cara al Apertura 2017. Este medio habló con Campos, quien indicó que él decidió apartarse ante la llegada de los nuevos dirigentes.

Morataya tuvo este jueves su primera reunión con el estratega Edwin Portillo, quien ha sido ratificado como timonel del primer equipo jaguar. Por ahora solo han platicado de los refuerzos que podrían llegar al equipo.

SOBRE PAOLO SUÁREZ

El uruguayo Paolo Suárez expresó su preocupación en redes sociales tras no tener claro lo que pasará con el cambio de mando en lo administrativo.

“Estoy en la incertidumbre, no sé qué va a pasar con mi persona, aquí dicen que viene una junta directiva nueva, pero no aparece nadie para hablar conmigo para ver si quieren que continué, terminé bien el torneo y siento que puedo jugar un torneo más. Me quiero quedar”, explicó Suárez.

Sobre ese caso específico, EL GRÁFICO buscó la versión del timonel calero, Edwin Portilo, quien afirmó que Paolo sigue en sus planes.

El que no seguiría es Matías Bonvehi (argentino), mientras que el mexicano Germán Urenda y el jamaicano Mkauley Tulloch sí están en los planes y entablarán negociaciones para su continuidad.