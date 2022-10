El Marte venció al Once Deportivo y sigue en racha

El Atlético Marte venció al Once Deportivo este sábado en el estadio Cuscatlán gracias a un gol de Luis Peralta. Los marcianos siguen enrachados, ya que no pierden desde la fecha dos del Apertura 2022.

El partido comenzó con el Once Deportivo tomando la iniciativa,y aunque no era muy claro en sus ocasiones, era muy insistente y no dejaba al equipo local salir de su mitad de cancha.

Entre las primeras acciones del duelo, Bryan Paz mandó sobre el minuto 10 un disparo muy lejano; ejecutó mal el disparo debido a la constante presión de la zaga marciana.

El Atlético Marte tenía pocas llegadas a la meta contraria. Al minuto 19, el central Tardelis Peña se animó a salir de su posición y tras una gran conducción individual, el colombiano llegó al área, pero se dejó caer y perdió el balón.

Tras esta llegada, el equipo bandera comenzó a mostrar mejoría y empezó a tener posesión del balón y crear más llegadas en ataque.

Sobre el minuto 25, Ramón Rodríguez intentó un disparo de larga distancia que apenas se fue por encima del arco defendido por Alejandro Dautt.

Poco le duró al Atlético Marte la posesión, ya que el tanque fronterizo volvió a recuperar el esférico e imponer su juego.

A pesar de tener más el balón el equipo visitante no conseguía superar la última línea de los capitalinos.

Hubo una jugada polémica en la que a Bryan Paz le rebotó el esférico en la mano y el árbitro dejó continuar la jugada, la cual no acabó en gol.

Otra polémica sucedió posteriormente, esta vez debido a un error del asistente. En una jugada en la que disputaron el balón Tardelis Peña y Javier Bolaños, el balón se estrella en el futbolista del Once Deportivo, no obstante el asistente señaló tiro de esquina a favor de los aurinegros.

El Marte respondió al ataque ahuachapaneco y Mauricio Cerritos, al minuto 34, mandó un bombazo a la portería de los aurinegros, y Dautt respondió muy bien al atajar el disparo. Esta fue la ocasión más clara del partido hasta el momento.

Isaac Esquivel desaprovechó un tiro libre directo sobre el minuto 44, mandando el esférico arriba del arco de los de Ahuachapán.

Al cierre de la primera mitad, Esquivel lo intentó de nuevo, recibió el balón por parte de Ramón Rodríguez. El delantero llegó al área contraria desde el sector de la izquierda, sin embargo Dautt atajó el disparo y mandó el balón al tiro de esquina.

Ya en el córner, una serie de rebotes le dejó el balón a Esquivel y el atacante mandó la pelota a un costado de la portería aurinegra.

LLEGÓ EL GOL

Para la segunda mitad, solamente hubo un cambio. Marcelo "Chiqui" Díaz ingresó en lugar de Kevin Rojas, quien ya estaba amonestado.

El Once Deportivo empezó de nuevo con la iniciativa, y siguió sin encontrar los espacios para abrir el marcador.

Mientras que el Atlético Marte consiguió otra oportunidad clara. Sobre el minuto 57, Ramón Rodríguez ejecutó un tiro que fue atajado por Dautt.

Mientras los minutos pasaban, las dos oncenas se atrevieron a salir a buscar el gol, dejando más espacios para que los dos equipos los aprovecharan. Además, los dos equipos hicieron sus respectivos cambios para lograr su objetivo.

Y el gol llegó para los capitalinos. Al minuto 70, Luis Peralta aprovechó uno de esos espacios y se metió al área, solo Dautt lo encaró y el atacante colombiano logró meter el esférico en la portería.

Once Deportivo siguió intentando encontrar el gol del empate, hasta con Dautt como un jugador de campo más, mientras que los azules no se quedaron atrás y buscaron ampliar su ventaja.

Los dirigidos por Osvaldo Escudero consiguieron aguantar y se quedó con los tres puntos.