El Marsella quiso burlarse del PSG... pero acabó siendo la víctima

El Olympique de Marsella no dejó pasar la oportunidad de burlarse en redes sociales del París Saint Germain (PSG), tras la discusión entre Neymar y el uruguayo Edinson Cavani por el tema de quién cobrará los tiros libres y los penaltis en el club parisino.

El Olympique publicó en su cuenta de Twitter en inglés una fotografía de dos jugadores abrazados en una supuesta conversación en la que uno le dice al otro que tire el penalti y este le contesta: "no, tiralo tú", a lo que el primero le vuelve a responder con un "no, tú", y así sucesivamente.

Clash at OM... ??



- "You take the penalty"

- "No, you take it!"

- "No, you!"

- "No... you take it!" pic.twitter.com/ZZb9QH3Ajt