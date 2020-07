"El Manta" se alista para ser entrenador

Su posición natural era centro delantero, pero las ganas de jugar hicieron que estuviera en otras posiciones dentro del terreno de juego y fue así como Ricardo "el Manta" Alvarado terminó como lateral derecho. Después de su retio en 2013, este exjugador se ha dedicado a prepararse para dirigir algún día en la primera división.

De momento pasa la pandemia en su hogar manteniendo las precauciones necesarias para evitar el contagio junto a su familia. Espera que la situación pueda normalizarse y seguir con sus proyectos para seguir ligado al fútbol, pues desde que colgó los botines siempre ha visto el deporte como la vía para salir adelante. Sacó el clase D y está estudiando para seguir con los siguientes cursos para dirigir de manera profesional en nuestro país.

En este tiempo ha trabajado en academias de fútbol de la mano del exjugador Carlos "Papo" Castro Borja de lunes a viernes, así como otra academia a cargo de Mauricio Quintanilla los fines de semana. Esto le permite ganar experiencia en la formación de jóvenes valores y no duda en poner los conocimientos y experiencias adquiridas durante su trayectoria.

"Mi deseo es terminar esta carrera y poder dirigir".

Debido a la pandemia esto se ha detenido pero confiamos en que los proyectos puedan continuar. De momento sigo buscando conocimientos para cuando llegue el momento terminar mis estudios", expuso Alvarado.

Esa es la mentalidad que tiene aquel jugador que en 1996 empezó un trayecto con el fútbol el cual no termina. Le gusta la formación de jóvenes y niños y si bien su mente está en dirigir a nivel profesional, siente que cada etapa en este también proceso de aprendizaje lo disfruta cada día.

"Estar en las academias de fútbol me ayuda también a tener esa visión del deporte. Desde lo formativo hasta lo competitivo. Estar con grandes personajes como Castro Borja y Mauricio Quintanilla también me motiva mucho. Ahora espero que esto vaya pasando (pandemia) y pueda regresar al campo",agregó.

Para culminar sus estudios como entrenador clase C le faltan apenas 15 días los cuales quiere cumplir cuanto antes para luego iniciar el curso clase B, con el cual ya puede dirigir de manera profesional en segunda división y ser auxiliar en la liga mayor. "Vamos paso a paso, con ganas de salir adelante", expone.

Etapa ganadora

"El Manta" recordó su paso por el fútbol nacional en el que reconoce que tuvo sus inicios desde los niveles menores. Allá por 1996 destacó en la liga media, concretamente en un equipo como Municipal San Salvador. Luego dio el paso al Telecom en la liga de plata hasta llegar al Coca Cola, equipo con el cual logró el ascenso a la primera división en 2006.

"Siempre fui un joven que quería hacer bien las cosas y destacar, de cumplir un sueño y la verdad empecé desde abajo. De hecho, no empecé como lateral derecho, sino que era delantero, recuerdo que me dijeron que necesitaban que jugara como lateral y yo que quería era jugar. Al final terminé en esa posición", confesó el ex volante nacional.

Su estreno en la liga mayor fue con el Independiente Nacional 1906 tras una fusión con el Coca Cola. Alvarado fue de los que se quedó en el equipo y la sede la tuvieron en San Vicente. Si bien cumplió con una de sus metas que era de debutar en el máximo circuito, quedó con el sinsabor del descenso. Sin embargo, en el último partido de la temporada que jugaron ante el Isidro Metapán, el entonces entrenador Edwin Portillo, le ofreció llegar al equipo jaguar lo cual no lo dudó.

"El profe Portillo se me acercó y me dijo si podía llegar al equipo. Gracias a Dios fue un equipo que me dio todo y la verdad estoy contento con lo logrado hasta este día, pues gané mucho con el Metapán, fueron seis títulos y un subcampeonato y eso me tiene muy agradecido", dijo.

Alvarado ganó las finales disputadas ante el Chalatenango (3-3), Firpo (1-0), Águila (3-1), Alianza (0-0), Once Municipal (1-0) y Alianza (1-1). Perdió frente al Águila (2-1). "Estar en una final es lo más bonito para un futbolista, son momentos únicos en mi carrera que siempre los voy a recordar. Disputar los penaltis, el sufrimiento y toda esa emoción es incomparable", expuso.

Alvarado disputó también torneos de CONCACAF con el Metapán y eso le abrió las puertas a la selección en el cual disputó una Copa UNCAF en 2009, debutando con la mayor. "Tuve un estreno en la selección ante Honduras (derrota de 1-0) y si bien fue duro, me fui satisfecho con mi trabajo. Son cosas que siempre lo voy a llevar, conocí a muchas estrellas en mi paso por el fútbol como David Beckham, Robbie Kean, entre otros", expuso.