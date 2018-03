El Manchester United toma ventaja en semifinales de Europa League

VIGO, ESPAÑA. Otra vez determinante, Marcus Rashford anotó de tiro libre el gol con el que Manchester United venció el jueves 1-0 al Celta de Vigo en el choque de ida por las semifinales de la Liga Europa.Rashford, autor del tanto en la prórroga para dejar fuera a Anderlecht en los cuartos de final, definió magistralmente de falta a los 67 minutos. Desde la derecha, el juvenil delantero elevó el balón sobre la barrera, clavándolo al ángulo superior del segundo palo.El triunfo en el estadio Balaídos del Celta deja al United en buena posición de cara al choque de vuelta en Manchester la próxima semana.“La eliminatoria está abierta. Sigue al 50%, espero que Old Trafford quiera jugar como Balaídos ha jugado esta noche”, afirmó el técnico del United, José Mourinho.Rashford le alegró el viaje al millar de hinchas del United. Sergio Álvarez, el arquero del Celta, dio varios pasos hacia al otro costado y no pudo regresar a tiempo para desviar el latigazo de Rashford.“Teníamos que haber marcado más. En el primer tiempo pusimos a Sergio como hombre del partido con paradas fantásticas y nosotros fallando goles”, señaló Mourinho. “Nos cuesta siempre. Para lo que jugamos y creamos marcamos poco, pero es un resultado positivo que nos deja por delante", agregó.La Liga Europa es la única competición europea de club en que el United no se ha proclamado campeón. También es el conducto que llevaría al conjunto inglés a la próxima edición de la Liga de Campeones, puesto que marcha quinto en la Liga Premier.Celta, por primera vez en una semifinal europea de envergadura, venía invicto en sus últimos cinco partidos en el certamen."Tendremos que ir a hacer el gol como hicimos otras veces”, declaró Eduardo Berizzo, el técnico argentino del Celta. “Nos asociamos bien en campo rival. Ahora tendremos que imaginar un partido donde nuestro ataque tenga efecto”.Ajax venció 4-1 a Lyon en Ámsterdam en el duelo de ida de la otra semifinal, que se escenificó el miércoles.