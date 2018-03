El Manchester United gana su primera Liga Europa

Gracias a los goles de Paul Pogba (al 17') y Henrikh Mkhitaryan (47'), el Manchester United se proclamó campeón de la Liga Europa sobre el Ajax de Ámsterdam, en la final jugada este miércoles en la Arena Friends de Estocolmo.

GOL DE MANCHESTER UNITED! Pogba dispara de afuera del área y el balón es desviado en un defensa. #Pogba #ManchesterUnited #Manchester #ManU #EuropaLeague #UEFA #Ajax Una publicación compartida de PlanetaFutbol_⚽ (@planetafutbol_mx) el 24 de May de 2017 a la(s) 12:10 PDT

Mkhitaryan doubles United's lead in Stockholm #europaleague #uelfinal Una publicación compartida de Bet Manchester United (@betmanutd) el 24 de May de 2017 a la(s) 12:53 PDT

Ajax digging deep. Can they find a way back into this game? #UELfinal pic.twitter.com/seCXQwJBZB — UEFA Europa League (@EuropaLeague) 24 de mayo de 2017

Los dirigidos por José Mourinho, efectivos arriba y solventes en la zaga, se ganaron el derecho de jugar la Liga de Campeones 2017-2018.Así se pararon ambos cuadros en el campo sueco:Sobre 10 minutos, Juan Mata colocó un balón aéreo dentro del área holandesa, pero Fellaini no llegó puntual al cabeceo. Si la tocaba, los "Diablos" cantaban el primer gol. Respondió el conjunto del Ajax con un remate de Traoré a las manos de Sergio "Chiquito" Romero, meta del Manchester, cinco minutos después.Más adelante, Paul Pogba encontró el espacio frente al marco rival y sacó un zurdazo que, desvío incluido, batió a Onana y penetró las redes, al minuto 17, para el 0-1 del United.Así fue el zapatazo del volante galo:El Ajax contó con la posesión de la pelota, pero de poco le sirvió por su falta de profundidad. Con 36 minutos corridos en el reloj, el cuadro de Ámsterdam ganó más presencia en el medioterreno de los de Manchester, pero les mermó su poca pegada.Y el segundo gol del conjunto inglés cayó sobre el minuto 47, luego de un córner que Smalling cabeceó y Henrikh Mkhitaryan remató con la punta de su bota para vencer otra vez a Onana.Este es el video el segundo tanto para los hombres de José Mourinho:La defensa de los ingleses brilló en Estocolmo. Supieron frenar al burkinés Traoré en el ataque del Ajax.Ya con 64 minutos disputados, Fellaini tuvo el tercero de los ingleses con un cabezazo que retuvo el meta Onana, tras un buen servicio aéreo de Valencia.El Ajax desperdició al minuto 72 una buena ocasión de recortar diferencias con un tiro libre, apenas a 20 metros de la portería, pero el remate quedó sumergido en la barrera.Traoré, la principal arma del Ajax, fue neutralizado:Sobre 83 minutos se animó de larga distancia el colombiano Sánchez, mientras que los holandeses quemaron sus tres modificaciones, sin obtener aún resultados. En el United ingresó Martial para refrescar el ataque.Y llegó el pitazo final para que los "Diablos Rojos" alzaran por primera vez el trofeo de vencedores en la Liga Europa, una copa que ingresa desde hoy a sus vitrinas.